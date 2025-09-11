Heraldo-Diario de Soria

Soria clama la jornada de 37,5 horas

Los sindicatos UGT y CCOO de Soria se dan cita en la plaza de las Concepciones de la capital para reivindicar la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales que no salió adelante en el Congreso de los Diputados

Concentración en la plaza de las Concepciones por la jornada semanal de 37,5 horas.

Concentración en la plaza de las Concepciones por la jornada semanal de 37,5 horas.HDS

Publicado por
Irene Llorente
Soria

Creado:

Actualizado:

Los sindicatos UGT y CCOO de Soria se dieron cita este miércoles en la plaza de las Concepciones de la capital para reivindicar la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, pero sin disminuir los salarios, una iniciativa que debatió el Congreso de los Diputados y que fue tumbada.

"Que no se robe el debate parlamentario para que las señorías expliquen por qué la clase trabajadora no puede ver reducida su jornada, algo que afecta a 550.000 trabajadores en Castilla y León, la sociedad ha evolucionado desde 1983 y es una mejora que tendrá resultados positivos a la larga porque permite conciliar mejor", según explicó el secretario general provincial de UGT Soria, Juan Manuel Peña. "La ciudadanía requiere y exige la reducción de jornada, sean del partido que sea, por derechos laborales y calidad de vida y deben debatirlo".

Por su parte, la secretaria general de CCOO en Soria, María Enciso, insistió además en que "hay muchas empresas donde ya se aplica y están teniendo resultados positivos y lamentó que aquéllas que siguen obligando a las 40 horas semanales suelen acaparar los empleos más precarizados y con más empleo femenino y donde peores condiciones hay".

Añadió al respecto Enciso que "llevamos más de 43 años sin rebaja en la jornada laboral, y creemos que toca la reducción porque los datos nos avalan, con un paro del 8,46% en Castilla y León, la tasa más baja desde el año 2007, y con el salario mínimo interprofesional ya actualizado".

Juan Manuel Peña pidió al inicio de la concentración un alegato a favor de la paz, para que de una vez por todas paren los genocidios en Gaza.

tracking