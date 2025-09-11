Soria clama la jornada de 37,5 horas

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Los sindicatos UGT y CCOO de Soria se dieron cita este miércoles en la plaza de las Concepciones de la capital para reivindicar la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, pero sin disminuir los salarios, una iniciativa que debatió el Congreso de los Diputados y que fue tumbada.

"Que no se robe el debate parlamentario para que las señorías expliquen por qué la clase trabajadora no puede ver reducida su jornada, algo que afecta a 550.000 trabajadores en Castilla y León, la sociedad ha evolucionado desde 1983 y es una mejora que tendrá resultados positivos a la larga porque permite conciliar mejor", según explicó el secretario general provincial de UGT Soria, Juan Manuel Peña. "La ciudadanía requiere y exige la reducción de jornada, sean del partido que sea, por derechos laborales y calidad de vida y deben debatirlo".

Por su parte, la secretaria general de CCOO en Soria, María Enciso, insistió además en que "hay muchas empresas donde ya se aplica y están teniendo resultados positivos y lamentó que aquéllas que siguen obligando a las 40 horas semanales suelen acaparar los empleos más precarizados y con más empleo femenino y donde peores condiciones hay".

Añadió al respecto Enciso que "llevamos más de 43 años sin rebaja en la jornada laboral, y creemos que toca la reducción porque los datos nos avalan, con un paro del 8,46% en Castilla y León, la tasa más baja desde el año 2007, y con el salario mínimo interprofesional ya actualizado".

Juan Manuel Peña pidió al inicio de la concentración un alegato a favor de la paz, para que de una vez por todas paren los genocidios en Gaza.