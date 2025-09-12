Hay un insecto esencial para la biodiversidad que habita en cualquier pueblo de Soria

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Muchos rincones de la provincia de Soria son elegidos por un insecto que resulta esencial para el mantenimiento de la biodiversidad. Los expertos consideran su existencia clave para la polinización y, por tanto, muy importante para la vida. El medio rural de Soria, especialmente algunas zonas, sirve de hábitat para este conocido insecto, tan beneficioso para las personas.

Habitan en nuestro planeta desde hace más de 30 millones de años y son muy sociables. Las abejas suelen vivir en colonias y se organizan en tres rangos sociales: la abeja reina, los zánganos y las abejas obreras. Pero lo que las hace imprescindibles es que son los insectos polinizadores más importantes de la tierra y son esenciales para la armonía de la naturaleza. Y es que muchas plantas se reproducen gracias al polen depositado por las abejas al alimentarse del néctar de las flores y muchas de estas plantas las utilizamos los seres humanos para producir alimentos.

En la provincia de Soria hay 8.413 colmenas, la mayoría trashumantes, en 356 explotaciones apícolas que producen al año unas tres toneladas de cera y alrededor de 113 toneladas de miel, según los últimos datos del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería. Soria es la zona que más concentra, con 83 explotaciones y 2833 colmenas, seguida de Tierras Altas, con 16 explotaciones y 969 colmenas.

Existen 20.000 clases de abejas en todo el mundo y no todas producen miel, un superalimento que aporta muchas propiedades a nuestro organismo. Las que lo hacen son conocidas como Apis (abeja) Mellifera (portadora de miel). Los primeros que empezaron a trabajar con ellas fueron los egipcios hace más de 4.000 años, y así nació la profesión de apicultor.

El color y el tamaño son unas de las características de las abejas que definen cómo es una abeja y nos ayudan a diferenciarlas. Son de color pardo negrizco con un tono amarillo, a diferencia de las avispas que son negras y amarillas. En lo que respecta al tamaño, las abejas miden entre dos milímetros y 3,9 centímetros dependiendo de la especie y son más corpulentas que las avispas.

A pesar de la importancia que tienen las funciones polinizadoras de las abejas para el planeta, en los últimos años se ha registrado un descenso en su diversidad, ya que no se han visto ni un cuarto de las especies que había en los años 90. El 37% de las poblaciones de abejas en Europa están en declive. Pero el valor económico de la labor de polinización de las abejas para la agricultura española está cuantificado en 2,4 millones de euros. Son las encargadas de polinizar el 85% de los cultivos y las frutas en todo el mundo. Sin olvidar que el 75% de los alimentos que consumimos dependen de la polinización

El auge agrícola a nivel mundial provocó una fuerte pérdida de hábitat durante la segunda mitad del siglo pasado, los monocultivos y con ellos la menor disponibilidad y diversidad de alimento para estos insectos, mientras que el uso de plaguicidas afectó a muchas de las plantas de las que dependen las abejas.

Además, el aumento de las temperaturas debido al cambio climático ha matado a muchas de las poblaciones, y ha expulsado a otras especies de abejas de sus áreas de distribución. Otra de las causas del declive es la introducción de especies no autóctonas para polinizar cultivos agrícolas específicos, lo que a menudo introduce también enfermedades que provocan pandemias entre estos insectos.