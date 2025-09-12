Soria pierde 30 empresas y 212 trabajadores en un año

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Un menor número de empresas que hace doce meses y, a diferencia de en otras ocasiones, cuando esto no ha significado merma de empleo, esta vez sí que se ha dado una caída en la cantidad de puestos de trabajo. La estadística de la Seguridad Social es clara al respecto: el pasado mes de agosto cerró con menos empresas que en el mismo periodo de 2024 y lo hizo perdiendo empleos. En concreto, son 30 las sociedades desaparecidas, según la elaboración de las referencias de la Seguridad Social y 212 los puestos de trabajo afectados.

En la actualidad Soria cuenta con 3.018 sociedades, que aparejan 30.799 puestos de trabajo. El pasado agosto, estos datos eran, respectivamente, 3.048 y 31.011. Así que Soria pierde la referencia de los 31.000 empleos, aunque sigue superando el nivel de las 3.000 empresas. Por sectores y firmas se registraron caídas en todas las ramas de actividad.

De manera destacada en el sector de los servicios y en la construcción. El primero es amplio, abarca un abanico de actividades, por lo que no es de extrañar que en el caso de pérdidas sea aquí donde se concentre el mayor número. En agosto de 2025 constan 13 firmas menos que en el mismo mes del año pasado.

Más específica es el área de la construcción, donde el número de empresas destruidas es similar a la del sector servicios. De esta manera, 12 sociedades de la construcción dejaron de operar en el periodo de referencia. En cuanto a la agricultura y la industria, las pérdidas societarias se situaron en dos y tres, respectivamente.

Aunque en la industria se contabiliza un número moderado de desapariciones, desde el punto de vista del empleo sucede todo lo contrario. Es decir, que las tres empresas que cesaron de trabajar movilizaron un número destacado de empleos vacantes. Así, hasta 148 personas perdieron su puesto en la industria desde agosto del año pasado. La cifra en la construcción también es significativa, aunque con una caída de doce en el número de sociedades pueda resultar más explicable.

Fueron 156 los puestos desaparecidos en la construcción, según la elaboración de los datos de la Seguridad Social.

Para la agricultura y los servicios las realidades son diferentes. Es cierto que cae la cantidad de firmas que operan en estos sectores, pero esto no significa una correlativa desaparición de empleos. Por el contrario, las empresas que subsisten contratan a más personal.

Es por ello por lo que los servicios se anotan 26 plazas más, por 66 en la agricultura. Los primeros movilizan a 19.508 personas, por 1.539 de la segunda. Por su parte, construcción aglutina a 1.987 e industria lo hace con 7.765.