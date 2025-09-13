El área de ayudas de San Pedro-El Carmen de Soria se desborda con 150 consultas

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Las nuevas ayudas de rehabilitación de vivienda del entorno de San Pedro-El Carmen están desbordando el interés de las comunidades de la zona susceptible de actuación. En este momento al Ayuntamiento le constan unas 150 consultas de otros tantos inmuebles interesados en beneficiarse de estas ayudas para arreglos. Arboleda, Pozo Albar, Moncayo, Real o Santa Mónica son algunos de los emplazamientos de las comunidades que a través de propietarios, administradores o arquitectos se han puesto en contacto con el Ayuntamiento con el fin de ver cómo tramitar estas ayudas. Las consultas han llegado de «prácticamente todo el ámbito» de aplicación, señaló el concejal de Urbanismo, Luis Rey, quien aseguró que la convocatoria está «funcionando muy bien en el nivel de participación», aunque luego habrá que ver en qué medida se concreta el interés en una solicitud formal.

Desde este punto de vista de las solicitudes formales, aquellas que ya está tramitando la oficina encargada de las ayudas, hay ocho, refirió Rey. Cuatro se emplazan en la zona del Carmen y otras cuatro en Cinco Villas. En cualquier caso, «la oficina está funcionando todos los días con muchas consultas», explicó Rey.

Si la avalancha de peticiones de información se concreta en tramitaciones, «se van a cubrir las expectativas del plan», consideró Rey, quien, no obstante, indicó que hay que tener en cuenta las dificultades propias de los trámites, de las soluciones arquitectónicas y de los acuerdos de los propietarios. A finales de junio se realizó la primera de las concesiones, por importe de 31.550 euros sobre un proyecto subvencionable de 70.112.

La unidad de rehabilitación de este programa, el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada de San Pedro-El Carmen, es el edificio entero. El área comprende 147 inmuebles con 1.229 viviendas. De este conjunto se considera de actuación prioritaria un centenar, con casi 800 pisos.

El Entorno Residencial de Rehabilitación Programada moviliza 5,9 millones de euros, de los que 545.000 euros se corresponden con la aportación del Ayuntamiento. Las subvenciones de rehabilitación cuentan con una reserva de cuatro millones y las obras de urbanización 1,3. El resto tiene que ver con los gastos de gestión.

La base de las concesiones es la eficiencia. Se trata de alcanzar un ahorro mínimo energético con el proyecto de al menos un 30%. Dependiendo de los porcentajes, las ayudas pueden cubrir hasta el 95% de las necesidades de obra. En todo caso, la cuantía concedida no excederá de los 25.297 euros.

Patologías estructurales, patologías en fachadas, grietas, roturas, desprendimientos, ejecuciones de aislamiento, carpinterías, sistemas de control de soleamiento, accesibilidad o calefacción son algunos de los conceptos subvencionables.