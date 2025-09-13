El Día de la Bicicleta de Soria de este domingo espera que participen 400 personas
El Día de la Bicicleta se celebra este domingo desde las 10.00 de la mañana con salida en la Plaza Mayor y con una participación prevista de cerca de 400 personas. La inscripción sigue abierta en la web municipal de Deportes y se puede acceder con los datos de la Tarjeta Ciudadana como en años anteriores. Todos aquellos que saquen su dorsal podrán participar en el posterior sorteo de regalos y recibirán la bolsa del corredor con distintos obsequios. El concejal de deportes, Manuel Salvador, animó a participar «ya que se trata de una fiesta deportiva en un entorno de lujo como es Valonsadero y nos permite también ir conociendo las nuevas zonas de carril bici sobre todo en la avenida Valladolid». También, como en años anteriores, se organizarán actividades a las 12.00 horas en el paraje soriano con la colocación de hinchables y con una charla sobre seguridad vial. «En esta ocasión, además, buscaremos incluir indicaciones sobre cómo utilizar los carriles bici especialmente en zonas urbanas, señalización, uso del casco... y demás consejos para aprovechar al máximo este modo de transporte», expresó el concejal.
Por otro lado, se darán premios de índole más divertido y popular que competitivo como al mejor disfraz, a los participantes más mayores, más jóvenes, al clan familiar más numeroso y a la bicicleta más original. El precio de inscripción es simbólico, a dos euros.