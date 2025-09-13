El Día de la Bicicleta de Soria de este domingo espera que participen 400 personas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Día de la Bicicleta se celebra este domingo desde las 10.00 de la mañana con salida en la Plaza Mayor y con una participación prevista de cerca de 400 personas. La inscripción sigue abierta en la web municipal de Deportes y se puede acceder con los datos de la Tarjeta Ciudadana como en años anteriores. Todos aquellos que saquen su dorsal podrán participar en el posterior sorteo de regalos y recibirán la bolsa del corredor con distintos obsequios. El concejal de deportes, Manuel Salvador, animó a participar «ya que se trata de una fiesta deportiva en un entorno de lujo como es Valonsadero y nos permite también ir conociendo las nuevas zonas de carril bici sobre todo en la avenida Valladolid». También, como en años anteriores, se organizarán actividades a las 12.00 horas en el paraje soriano con la colocación de hinchables y con una charla sobre seguridad vial. «En esta ocasión, además, buscaremos incluir indicaciones sobre cómo utilizar los carriles bici especialmente en zonas urbanas, señalización, uso del casco... y demás consejos para aprovechar al máximo este modo de transporte», expresó el concejal.

Por otro lado, se darán premios de índole más divertido y popular que competitivo como al mejor disfraz, a los participantes más mayores, más jóvenes, al clan familiar más numeroso y a la bicicleta más original. El precio de inscripción es simbólico, a dos euros.