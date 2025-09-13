Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Soria fue uno de los territorios de España más afectados por el tren de borrascas que atravesó el país durante el pasado mes de marzo, y que se tradujo en diferentes daños en infraestructuras e instalaciones. El Gobierno de España aprobó este viernes la convocatoria de subvenciones para la recuperación de zonas afectadas por emergencias en la provincia durante ese mes.

Las ayudas superarán los seis millones de euros, destinados a paliar los daños provocados por nevadas, temperaturas mínimas extremas y un temporal de lluvia y nieve y resultaron afectados alrededor de medio centenar de municipios de toda la provincia.

Las ayudas llegan a través de la Secretaría de Estado de Política Territorial, que ha aprobado esta convocatoria de subvenciones para la recuperación de los daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial, previstas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2025, tras las emergencias registradas entre septiembre de 2024 y marzo de 2025. Si las ayudas del Gobierno serán superiores a los 6 millones de euros, teniendo en cuenta que cubre el 50% de los daños, la ‘factura’ que habrían dejado las borrascas en Soria ascenderían a los 12 millones de euros.

En la provincia, el acuerdo incluye las emergencias de nevadas y temperaturas mínimas extremas entre los días 2 y 3 de marzo de 2025, así como el temporal de lluvia y nieve entre los días 10 y 22 de marzo de 2025, que ocasionaron importantes desperfectos en infraestructuras locales de medio centenar de municipios de la provincia.

La estimación de las ayudas que el Gobierno de España destinará a la reparación de los daños en Soria los referidos 6 millones de euros, se encuentran dentro del paquete de medidas aprobado para paliar los efectos de las 53 emergencias declaradas en todo el país entre septiembre de 2024 y marzo de 2025.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, valoró de forma positiva estas subvenciones, que «ayudarán a los municipios afectados de Soria a sufragar el coste de la recuperación de infraestructuras esenciales y la reparación de la red viaria dañada por las nevadas y los temporales de marzo».

Latorre subrayó que «el Gobierno de España busca siempre apoyar a las administraciones locales y a la ciudadanía en cualquier situación de emergencia provocada por fenómenos meteorológicos adversos. De esta manera se asegura la solidaridad territorial y el respaldo a quienes más lo necesitan».

Durante el pasado mes de marzo, un tren de borrascas concatenadas dejó un importante balance de daños no solo en Soria sino en toda España.

Entre el 2 y el 5 de marzo hubo un episodio intenso de lluvias y nevadas que afectó a Andalucía, Comunitat Valenciana, Castilla y León y Murcia.

Del 6 al 11 de marzo, la borrasca Jana incidió en el centro peninsular con lluvias muy abundantes. Provocó aumentos extraordinarios de caudal en las cuencas del Tajo, Duero y Ebro. Los episodios más graves se registraron en la Comunidad de Madrid.

A renglón seguido, entre el 12 y el 20 de marzo, las borrascas Konrad y Laurence causaron intensas nevadas en zonas de montaña de la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central, además de lluvias de fuerte intensidad en Murcia y Andalucía.

Y entre el 20 y 24 de marzo, la borrasca Martinho dejó lluvias intensas y persistentes, obligando a desembalses continuados en gran parte de los pantanos de las cuencas del Tajo, Duero y Guadiana.

El Consejo de Ministros declaró en abril a la provincia de Soria como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil por los fenómenos adversos por nieve y lluvia (con riadas y desbordamientos) que tuvieron lugar el 2 y el 10 de marzo. Es lo que popularmente se conoce como zona catastrófica.

El primero de ellos se corresponde con los vehículos que quedaron retenidos en la A-2, entre Arcos de Jalón y Medinaceli, a causa de la nieve y las bajas temperaturas.

El segundo de ellos fue la borrasca Jana que azotó con virulentas lluvias la provincia el día 10 de marzo ocasionando inundaciones y cuantiosos daños. El más destacado fue el derrumbe parcial del puente medieval de San Esteban.

En estos episodios se produjeron daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justificaron la intervención de la Administración General del Estado con base en el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria a las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones territoriales.

El acuerdo recogía las ayudas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales, materiales en vivienda y enseres, gastos de corporaciones locales y daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios