Soria innova en biomasa para generar productos farmacéuticos

El Ceder de Lubia es un referente en energías renovables y en prevención de incendios y aprovecha la biomasa para generar productos farmacéuticos. Así lo destacó este viernes el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, durante su visita a las nuevas instalaciones de tecnologías híbridas en las que el Ministerio ha invertido 5 millones de euros. Cigudosa subrayó también el papel privilegiado de Soria con vistas al eclipse de 2026.

El Ceder de Lubia, con 42 trabajadores y consolidando 21 en los últimos años, es todo un referente en el estudio de las energías renovables, pero también en la investigación sobre cómo dar un valor añadido a la biomasa y generar productos farmacéuticos e industriales, aprovechando al mismo tiempo la ciencia para la prevención de incendios forestales.

Cigudosa estuvo acompañado por directora general del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), Yolanda Benito, un proyecto en el que «el Gobierno ha invertido 6,8 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos».

Cigudosa insistió en la apuesta del Ejecutivo central para destinar gran parte de los Fondos Europeos en ciencia para que a su vez se transformen en acciones concretas que beneficien a la gente.

Y es que con dos millones de euros de presupuesto anual, el Ceder Ciemat ha contado con más de cinco millones que se están destinando «a la utilización más eficiente de las energías renovables, con retos pendientes en la hibridación de la energía eólica y termosolar, además de trabajar en evitar situaciones que por falta de energía se produzcan momentos de desacople y den lugar a situaciones como las que hemos vivido este año».

Una inversión que forma parte de un total de 6,8 millones de euros que el Ministerio ha invertido en el Ceder Ciemat, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El secretario de Estado destacó que «esta inversión sin precedentes en investigación en la provincia de Soria demuestra la apuesta del Ministerio por desarrollar las capacidades de investigación en todos los territorios».

En este sentido, el secretario de Estado de Ciencia recordó que este centro tiene una red eléctrica cerrada y funciona como un Living Lab, de modo que está abierto a investigadores y empresas para sus propios experimentos. La red inteligente de tecnologías híbridas es un laboratorio vivo destinado al desarrollo de sistemas más eficientes en el uso de energías renovables, en combinación con sistemas de almacenamiento y biomasa. Consta de instalaciones como una caldera experimental de calor de biomasa, un equipo eléctrico de potencia de desacoplo, sistemas de almacenamiento y una batería de flujo que ya están en funcionamiento. Este complejo genera una red eléctrica paralela que está permitiendo que investigadores y empresas puedan probar y validar nuevas tecnologías y dispositivos.

Gracias a este tipo de red, es posible disminuir drásticamente las pérdidas por el transporte energético, facilitar la conexión a la red de todo tipo de energías renovables (facilitando la integración de porcentajes crecientes de energías no gestionables como la eólica o la solar) y soportar la conexión masiva de vehículos eléctricos o híbridos (para cargar y para volcar energía a la red), según el Ministerio.

El secretario de Estado visitó también otras infraestructuras del Ceder, como el Laboratorio de Tecnologías de Microondas, orientado a la obtención y caracterización de bioproductos de alto valor añadido en el marco de la economía circular a través de la valorización de residuos y producción de nuevos materiales sostenibles e incluso productos farmacéuticos, en el que el Ministerio ha invertido cerca de 800.000 euros, incluidos en los 6,8 millones, ahora en actualidad con motivo de la prevención de incendios forestales.

El secretario de Estado reseñó la apuesta del Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con la I+D: «Estamos en récord histórico de inversión en I+D, un 50% más que en 2018».

También conoció el proyecto ‘Biovalor’, que cuenta con otros 800.000 euros de la inversión del Gobierno, destinado a la gestión forestal sostenible en zonas despobladas, a través del cultivo de plantas aromáticas y medicinales en tierras marginales. En esta línea de trabajo, Cigudosa, agregó el proyecto BeonNAT, por su aplicación en la lucha contra la proliferación de grandes incendios. Permite reducir la acumulación de biomasa en los montes, al utilizarla para la producción de diferentes productos como papel de madera, tableros, bioplásticos y carbón activo que, además, pueden contribuir al desarrollo de la bioeconomía y la sustitución de productos fósiles.

También se refirió Cigudosa a que Soria va a ser protagonista en 2026 con motivo del eclipse total de Sol que tendrá lugar el 12 de agosto y «tiene que aprovechar su situación privilegiada por la singularidad del evento». Puso de manifiesto que la comisión interministerial que ya se conformó con 13 carteras quiere ahora implicar a las comunidades autónomas y a los pueblos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias para que se unan a la organización de los actos científicos y culturales que se están programando.

«España va ser el único país del mundo donde se va observar con toda perfección este eclipse. Esperamos que vengan científicos y curiosos y gente interesada en la ciencia», indicó para invitar después a ayuntamientos y entidades a organizar actividades ligadas al fenómeno.

Y es que ante el eclipse total de Sol, insistió en que «España debe estar preparada para que el resto del mundo pueda verlo» y, por ello, el Gobierno pondrá los medios adecuados para su disfrute. «Las imágenes que se van a ver desde Soria van a ser muy bonitas y espero que haya un esfuerzo de coordinación».