Un vino de Soria, en el primer puesto del informe del prestigioso Suckling

El último informe del prestigioso periodista y crítico de vinos James Suckling sobre Ribera del Duero sitúa a Dominio de Es de Soria en el primer puesto del ranking, superando incluso a marcas míticas de la Denominación de Origen. Se trata del vino La Diva 2023, que obtiene nada menos que 99 puntos y que encabeza el listado. «Increíblemente expresiva» y «una de las grandes botellas catadas en este estudio», señala Suckling.

Tras La Diva se encuentran solo tres vinos: los de la mítica Vega Sicilia, que se intercalan en el listado, antes de que aparezcan Carravilla 2023 y La Mata 2023, ambos con 97 puntos, confirmando la singularidad de estas parcelas históricas.

Viñas Viejas de Soria 2023 alcanza 94 puntos, consolidando su papel como el ensamblaje que mejor refleja la identidad de la casa, subraya Bertrand Sourdais, de Dominio de Es.

James Suckling es un influyente periodista y crítico de vinos estadounidense conocido por sus catas, reseñas y puntuaciones de vinos a nivel mundial, que tienen un gran impacto en el mercado vitivinícola. Trabajó durante casi tres décadas como editor para Wine Spectator antes de fundar su propia plataforma online, publicanndo sus evaluaciones de vinos. En sus primeras páginas, el informe subraya además el valor de la Ribera oriental, refiriéndose a Soria y sus viñedos, donde «la escasez y las viñas ancestrales dan lugar a vinos auténticos y singulares», en contraste con el estilo más reconocido del oeste de la denominación. Un reconocimiento en definitiva para el trabajo en los viñedos sorianos.