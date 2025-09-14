La Orquesta Nacional de España seduce en Soria en su concierto homenaje a Odón Alonso

Para finalizar el acto la ONE homenajeó al gran Odón Alonso.MonteseguroFoto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Orquesta Nacional de España, dirigida por Nuno Coelho, regresó este jueves al Otoño Musical Soriano-Festival Internacional de Castilla y León para rendir homenaje al gran Odón Alonso, alma mater del festival. El concierto recordó el primer programa que el maestro dirigió en Soria al frente de la formación, el 28 de enero de 1995, a la que el maestro dedicó buena parte de su trayectoria, precedido de una mesa redonda que rememoró su paso por la Orquesta Nacional. Un concierto en el que la ONE, que se subía por sexta vez al escenario del Palacio de la Audiencia, sedujo al público soriano.

El programa del concierto, dirigido por el portugués Nuno Coelho, contó con una primera parte de música española integrada por las Danzas fantásticas de Joaquín Turina y el concierto para piano Nostálgico de Carmelo Bernaola, cuya parte solista fue interpretada por el pianista español afincado en Londres Antonio Oyarzabal. En la segunda parte se desplegó el potencial sinfónico de la Orquesta Nacional con la interpretación de la suite orquestal que Richard Strauss escribió partiendo de su ópera El caballero de la rosa.

La Orquesta Nacional de España mostró también su complicidad con Soria ya que por la mañana abrió las puertas de su ensayo matutino en la Audiencia, lo que supuso una oportunidad única para ver de cerca cómo se prepara un gran concierto.

Por otra parte, el Otoño Musical Soriano regresa este viernes al Aula Magna Tirso de Molina (20.00 horas) para recibir a una de las formaciones camerísticas más reputadas del país: el Cuarteto Casals, reconocido con el ‘Premio Nacional de Música’. Fundado en 1997 en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en su trayectoria de casi tres décadas ha ofrecido conciertos en las salas más emblemáticas del mundo, desde el Carnegie Hall de Nueva York hasta el Musikverein de Viena.

Su extensa discografía, grabada principalmente con Harmonia Mundi, incluye la integral de ‘El arte de la fuga’ de Bach, un hito en su carrera. Gracias al premio ‘Burletti-Buitoni’, el cuarteto ha podido explorar el repertorio barroco con una colección única de arcos. Además, ha colaborado en la creación musical actual estrenando obras de compositores contemporáneos como György Kurtág y Francisco Coll y ha sido embajador de la música española en numerosos escenarios internacionales.

Y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) regresa este sábado con un concierto a las 20.00 horas en el Palacio de la Audiencia. En esta ocasión, la formación musical de Castilla y León estará dirigida por el maestro Lio Koukman y acompañada por la prestigiosa violinista, Midori, natural de Osaka y convertida en una de las grandes figuras del violín internacional, para ofrecer el Concierto para violín en Re menor, op. 47, de Jean Sibelius y la obra Cuadros de una exposición, op. 35, de Modest Músorgski, con la orquestación realizada por Maurice Ravel.