La falta de lluvia y el calor retrasan el inicio de la campaña micológica en Soria

La ausencia de precipitaciones durante el verano y el exceso de calor provocado por unas temperaturas máximas más elevadas de lo habitual ha provocado que a estas alturas del mes de septiembre la producción de setas en la provincia sea nula, algo inusual al menos en las últimas cinco campañas micológicas de otoño, la temporada más esperada por los amantes de las setas. Y lo peor es que no se espera fructificación ni a corto ni a medio plazo, dado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no prevé lluvias en las dos próximas semanas, cuando además llegan de nuevo máximas que rondarán los 30 grados y mínimas que estarán sobre los 15.

Lo cierto es que campaña micológica de otoño en Soria es la más importante en lo que respecta a producción y variedad de especies, y en la provincia al menos en los últimos años la fructificación llega en la zona de Pinares y de Pinares Llanos si no para finales de agosto, sí se generaliza en mayor o menor cantidad para mediados de septiembre.

Pero en esta ocasión hay «cero producción», según el técnico del área de Micología y Truficultura de la Fundación Cesefor, José Miguel Altelarrea, quien constató que es cierto que los montes de Soria no presentan «estrés hídrico», ya que durante la primavera y en junio las tormentas fueron frecuentes, pero es una humedad que no es suficiente para que se puedan recoger setas, ya que es necesario que se registren tormentas a finales de agosto y principios de septiembre y que las temperaturas sean suaves. «La producción en toda la provincia está parada», indicó para apuntar que en otras regiones de España como Navarra, Cataluña y Aragón ya se han registrado las primeras fructificaciones.

Añadio que las tormentas que se han registrado en agosto y septiembre han sido «caprichosas» y si bien se han registrado varias Danas en el tercio norte peninsular, en Soria han pasado casi de largo. «Sí se han producido algunos episodios pero sin lograr acumular el número suficiente de litros para que arranque la fructificación y no hay indicios para ver ejemplares», explicó.

Altelarrea reconoció que, al menos en los años anteriores, lo habitual era que durante la tercera semana de septiembre ya se diera las primeras floradas, sin embargo, también señaló que es cierto que existen ciclos en la producción micológica porque depende mucho de las condiciones de humedad y temperatura. «Es frecuente que vengan septiembres secos y las campañas empiezan más tarde».

En esto mismo coincidió Fernando Martínez Peña científico titular del INIA-CSIC y director del Instituto Europeo Micológico (EMI en sus siglas en inglés), quien hace unos años publicó un estudio basado en las parcelas de investigación micológica de Pinar Grande en el que la fructificación otoñal se retrasó al menos una semana después de 2004 en comparación con la década anterior, vinculado con la disminución de los totales de precipitación de julio a septiembre en dicho periodo. No obstante, aseguró que este retraso de la llegada generalizada de las fructificaciones otoñales no se repite todos los años, y no debe extrañar que haya también años en los que la fructificación no se retrase o incluso se adelante, como ha ocurrido en años recientes.

Es más, está convencido de que aunque las previsiones meteorológicas por el momento no son favorables todavía quedan muchas semanas de otoño por delante. Eso sí, «será determinante la llegada de lluvias relevantes y temperaturas suaves para desencadenar la fructificación de las setas.

Además, señaló que el hecho de que se adelante la producción no siempre es positivo, ya que el riesgo de que se produzca un «parón» del crecimiento por falta de lluvias o temperaturas altas es mayor en septiembre que en octubre o noviembre. También la proliferación de larvas de insectos en los carpóforos se ve favorecida por las temperaturas altas.

Según sus datos la meteorología condiciona el 60% de la variabilidad de la producción micológica, pero hay un 40% de la variabilidad que se debe a otras condiciones ecológicas: «Veremos la evolución este otoño», añadió.

En cuanto a los litros necesarios, para Martínez Peña «esto va a depender de la ecología de la especie, del tipo de suelo, de la pendiente, de la orientación y de la estructura de la vegetación. En general, se necesita un contraste hidrotérmico para desencadenar la fructificación, es decir, una lluvia que llegue a saturar el horizonte superficial del suelo acompañado de una bajada de temperaturas. Esto activa el proceso de fructificación, pero insisto, la formación de carpóforos o ejemplares de setas recolectables puede tardar 2 o 3 semanas más según las especies. Dejémolas crecer».

Martínez Peña recordó que la Junta de Castilla y León continúa financiando desde 1995 los inventarios en las parcelas de investigación micológica de Soria. Es importante que se mantengan y se implementen los estudios basados en estos datos de campo. «Mantener la calidad de estas bases de datos, que son las segundas más extensas del mundo después de las suizas, es muy importante para comprender el funcionamiento de los hongos frente al cambio global y realizar una gestión racional de los mismos».