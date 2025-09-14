El escritor vasco que escribe sobre Soria, ahora sobre un político liberal ejecutado: «Fue un mártir de la libertad»

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Tras ‘La flecha que me asignó Cupido’ (2017) y ‘Dionisio Ridruejo, un soriano en el corazón del Estado’ (2025), el profesor José Andrés Álvaro Ocáriz, nacido en San Sebastián, ha publicado un nuevo libro de temática soriana. En este caso, acerca al lector la vida del militar liberal soriano Salvador Manzanares, nacido en Bretún en 1788 y ejecutado en Estepona (Málaga) en 1831. El título de la obra: ‘Santiago Manzanares, mártir de la libertad’.

Todo comenzó, explica su autor, «al escribir el libro sobre Dionisio Ridruejo. Hice una excursión por Tierras Altas y caí en Bretún para visitar la Fundación Vicente Marín donde me hablaron de la figura de Salvador Manzanares». A partir de ahí, «empecé a investigar sobre su vida y decidí que había que darlo a conocer» apuntando que «nos olvidamos de figuras importantes que han salido de Soria haciendo un flaco favor a la historia de la provincia».

José Andrés Álvaro explica que «además de la documentación de la Fundación Vicente Marín encontré dos asociaciones en Málaga que realizan recreaciones históricas que recuerdan, entre otros episodios, que Manzanares murió allí. Además, era muy amigo del general José María Torrijos».

El autor explica que «Salvador Manzanares Fernández fue un militar liberal soriano cuya vida resume los ideales, fracasos y esperanzas del movimiento liberal de la primera mitad del siglo XIX». No en vano, continúa, «nació en pleno reinado de Carlos III, y fue ejecutado en Estepona tras un intento desesperado de insurrección contra el absolutismo de Fernando VII» por lo que, en su opinión, «Manzanares representa la figura del héroe trágico cuya fidelidad a unos principios le condujo a la muerte».

Con esta obra, asevera, «me gustaría rescatar del olvido la figura de Salvador Manzanares, reconstruyendo su trayectoria vital e ideológica». El objetivo, apostilla, «es realizar una aproximación biográfica, histórica y crítica, que pretende situar al personaje dentro del complejo entramado político de su tiempo, pero también poner de relieve la dimensión simbólica de su acción: la resistencia liberal como acto de fe en la libertad frente al autoritarismo institucionalizado».

Y es que Manzanares «fue contemporáneo de acontecimientos decisivos como la Guerra de la Independencia Española (1808-1814), el Trienio Liberal (1820-1823) y la posterior década absolutista, dominada por la represión, el exilio y las conspiraciones». Y fue más allá ya que, según hace hincapié Álvaro, «en cada uno de estos escenarios, Manzanares no fue un mero espectador, sino un actor comprometido que sufrió prisión, exilio y finalmente la muerte».

La obra se estructura en siete capítulos, que abordan cronológicamente las etapas principales de su vida: su juventud; su participación en la Guerra de la Independencia y su cautiverio en Francia; el exilio forzado por su vinculación con la masonería; su participación en el Trienio Liberal; la represión absolutista y su huida a Gibraltar; los preparativos y ejecución del intento insurreccional de 1831 y, por último, su legado y memoria.

Desde una perspectiva histórica, «Salvador Manzanares representa la complejidad y las contradicciones del liberalismo español en su primera etapa. No fue una figura central en la política nacional ni alcanzó notoriedad en los círculos de poder, pero su relevancia radica en encarnar la lucha provincial contra el absolutismo».

Manzanares «no sólo combatió en el campo de batalla, sino que supo integrar la acción directa con la construcción de redes políticas clandestinas convirtiéndolo en un ejemplo del liberalismo insurgente, que supo aprovechar tanto las armas como las ideas para desafiar a un sistema político opresivo», concluye el autor.