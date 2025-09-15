Cerrada al tráfico la A-2 en Arcos de Jalón tras el choque de un camión y un coche (desvíos)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La autovía A-2 a su paso por Arcos de Jalón permanece cerrada al tráfico a esta hora debido a un accidente de circulación con un camión y un vehículo implicados, tal y como ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Soria. El corte de la vía es total y se trabaja en la habilitación de desvíos.

Dos personas ha resultado heridas este lunes tras sufrir un accidente grave de circulación en el kilómetro 166 de la A-2, a la altura de Arcos de Jalón, tras la colisión entre un turismo y un camión. El 112 trasladó que los heridos estaban atrapados en el interior de los vehículos y que además de los servicios de emergencias, se trasladaron hasta el lugar los bomberos de la Diputación.

Información de la DGT en el punto del accidente.HDS

El corte de la autovía al tráfico es completo. Además de embolsar camiones en Guadalajara, se prevén desvíos, sentido Zaragoza, desde A-2 (punto kilométrico 151) a la A15. Allí se tomaría la CL 116 en dirección a Ariza (Zaragoza). En sentido Madrid, se trabaja para abrir al tráfico. La zona estaba en obras (juntas del viaducto), lo que condiciona la maniobra, según acaba de informar la Subdelegación del Gobierno.

El Sacyl ha movilizado un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico de Arcos de Jalón y también ha acudido una ambulancia de Castilla-La Mancha. Los servicios de emergencia trabajan actualmente en el lugar, según informa Ical.