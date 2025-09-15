Detenido el conductor del camión del accidente de Arcos en la A-2 por conducción temeraria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a primera hora de la tarde de este lunes al conductor del camión que se ha visto implicado en un accidente de tráfico junto a otro turismo en la A-2, en el término municipal de Arcos de Jalón, según ha informado la Subdelegación del Gobierno. Los agentes le imputan un delito de conducción temeraria en este transporte especial que se ha saldado con dos heridos graves, ambos trasladados a centros sanitarios limítrofes a la provincia.

El accidente de tráfico se produjo este mediodía tras un choque entre un camión y un turismo en la autovía A-2, con dos heridos graves que fueron trasladados a Zaragoza y a Guadalajara e incluso se hizo necesario el corte total de la vía en el punto kilométrico 167, durante el mediodía de este lunes, sentido Madrid y Zaragoza, según informó la Subdelegación del Gobierno en la provincia. El camión, que incluso llegó a volcar, iba cargado de vigas de hormigón, una de las cuales impactó contra el turismo. Parte de la carga quedó esparcida en la vía.

Para evitar esta incidencia se establecieron desvíos por otras carreteras provinciales e inicialmente se pudo despejar uno de los carriles de la autovía sentido Madrid. El accidente de circulación se produjo en el kilómetro 166 de la citada A-2, a la altura de Arcos de Jalón, tras el impacto entre ambos vehículos.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León trasladó que los heridos estaban atrapados en el interior de los vehículos y que además del operativo, se habían trasladado hasta el lugar los bomberos de la Diputación para las labores de excarcelación de las personas.

En un horario como el que se registró en el percance y con el volumen de vehículos que soporta esta carretera, se procedió a embolsar a los camiones en Guadalajara. Los desvíos alternativoos fueron sentido Zaragoza, desde A-2 (punto kilométrico 151) a la A-15. Allí se tomaría la CL-116 en dirección a Ariza (Zaragoza).

En sentido Madrid se trabajó para abrir al tráfico. La zona estaba en obras (concretamente en las juntas del viaducto), lo que condicionaba la maniobra, según informó posteriormente la Subdelegación del Gobierno.

El Sacyl movilizó un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico de Arcos de Jalón y también acudió una ambulancia de Castilla-La Mancha.

El balance final del accidente es que uno de los heridos graves fue trasladado en helicóptero hasta Zaragoza y el otro en ambulancia al Hospital de Guadalajara, a la espera de la evolución de ambos pacientes en los centros sanitarios.