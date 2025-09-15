Detienen en la A-15 en Soria a un conductor que cuadriplicó la tasa de alcoholemia y circulaba dando vaivenes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Tráfico de Soria investiga a un conductor por los delitos de conducción temeraria, desobediencia grave y por tener suspendido el permiso de conducción por resolución judicial tras ser avistado circulando por la A-15 en la provincia de Soria, a la altura de Ágreda, dando “vaivenes” de un carril a otro y cuadruplicar la tasa de alcoholemia.

El hecho, que ocurrió la pasada semana, se notificó cuando una patrulla de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana del Puesto de Almarza, realizaba un auxilio a otro vehículo detenido en la calzada, observando que se aproximaba un turismo que circulaba muy lentamente y realizando vaivenes de un carril a otro, ante lo cual procedieron a su parada.

Los agentes observaron que el conductor circulaba con síntomas evidentes de encontrarse bajo influencia de bebidas alcohólicas, por lo que solicitaron la presencia del Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria, arrojando un resultado en las pruebas de alcoholemia de 1,07 y 1,11 mg/l en aire espirado, informa Ical.

Además, comprobaron que el conductor tenía retirado el permiso de conducción por resolución judicial y un quebrantamiento de inmovilización en la mañana del mismo día en la provincia de Navarra por los mismos delitos, habiendo instruido diligencias el EIS de la Guardia Civil de Tráfico de Pamplona.

El conductor, el vehículo inmovilizado y las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Soria.