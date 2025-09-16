Adjudican la rehabilitación de la variante de El Burgo en la A-11 soriana por 2,5 millones

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Las máquinas y las obras regresan, 20 años después, al primer tramo de la Autovía del Duero soriana. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible hizo público ayer la adjudicación las obras de rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la Autovía del Duero (A-11), en la variante de El Burgo de Osma (Soria), por un importe de 2,55 millones de euros, a la empresa Construcciones y Obras Llorente, S.A.U. (Collosa). El contrato, al que se presentaron ocho ofertas, tiene un plazo de ejecución de 28 meses.

Este tramo consta de algo más de 9.5 kilómetros y tal y como está explicado fue el que ‘inauguró’ la Autovía del Duero a su paso por Soria. Fue en el año 2004 tras algo más de dos años de obras y con un coste para el Estado de casi 40 millones de euros. Tuvieron que pasar 15 años para que Soria tuviera en servicio nuevos tramos de la A-11.

Según informa la Subdelegación la actuación se desarrollará entre los puntos kilométricos 52,4 y 61,8, en el término municipal de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma. «El contrato forma parte de la estrategia del Ministerio para conservar y reforzar las condiciones de seguridad y comodidad en la red estatal de carreteras en la provincia. La longitud de la intervención es de 9,4 kilómetros, conforme a la memoria técnica de la licitación», según informó la Subdelegación a través de un comunicado de prensa.

Los trabajos combinan rehabilitación superficial (refuerzo de firme con mezclas bituminosas en la totalidad de la calzada), con actuaciones estructurales puntuales allí donde se han identificado deterioros importantes, que incluirán fresado y reposición e incluso saneos en zonas con agotamiento estructural de la explanada. Este enfoque permite corregir los daños existentes y, al mismo tiempo, prevenir su progresión, a la vez que se garantiza la durabilidad del pavimento y una circulación más segura y confortable.

Además, se ejecutarán las actuaciones complementarias necesarias: sellado de grietas, mejora del drenaje (drenaje subterráneo en zonas de saneo y adecuación/reposición del drenaje longitudinal), señalización horizontal, bandas sonoras longitudinales fresadas, balizamiento, reposición de espiras de tráfico, así como las tareas asociadas de señalización y balizamiento de obra, gestión de residuos de construcción y demolición, vigilancia de la seguridad y salud, y limpieza y terminación de las obras.

Hay que recordar que además de estas obras, que comenzarán en cuestión de semanas, se unen a la construcción del último tramo de la A-11 soriana –sin contar el enlace con la A-15– que conecta Langa con la variante de Aranda, ya en la provincia de Burgos. Esta intervención comenzó a principios del año 2025 con un plazo de ejecución de 37 meses y una inversión prevista que supera los 180 millones de euros.