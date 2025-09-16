Puro Relajo, Sofía Cristo y God Save The Queen, reclamos para las fiestas de San Saturio

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Se acerca San Saturio y en cuestión de días el Ayuntamiento de Soria hará oficial el programa de actos que acompañarán la celebración de las fiestas patronales el próximo mes de octubre. Según pudo saber este medio, en el apartado de actuaciones musicales destaca la presencia del grupo Puro Relajo, el FestiHit que contará con la reconocida DJ Sofía Cristo, y el tributo a la mítica banda Queen por parte de God Save The Queen.

El avance del programa, al que ha tenido acceso este medio, marca el inicio de los actos el fin de semana del 27 y 28 de septiembre con actos como el encuentro de encajeras o el concurso de recortadores. Ya la semana de fiestas se combinarán pasacalles, conciertos de charangas y parques infantiles.

Dentro de los actos principales destacar que el miércoles se ha programado la primera actuación musical el miércoles 1 con Recicled J joven valor de la escena musical urbana española. El día del patrón, el 2 de octubre, el vermut estará amenizado a partir de las 13.30 horas por el grupo Puro Relajo, que repite presencia en San Saturio. Ese día la jornada terminará con la traca, verbena y el tradicional lanzamiento de fuegos artificiales.

El viernes 3 el anticipo del programa incluye diferentes actividades como el espectáculo teatral de Juan Catalina y el concierto de la Banda Municipal de Soria con el grupo Los Gandules. Ya el sábado 4 tendrá lugar la clase magistral de novilleros y por la noche turno del FestiHit que incluye la presencia de la reconocida DJ Sofía Cristo, hija de la Bárbara Rey y Ángel Cristo. Por último, el domingo 5 habrá un concierto de pasodobles taurinos y una de las grandes actuaciones musicales del programa, el tributo a la mítica banda británica Queen por parte de God Save The Queen. Las fiestas concluirán con los fuegos artificiales y la traca final de fiestas.