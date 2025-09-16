El nuevo grupo inversor de Losán garantiza que mantendrá toda la plantilla y anuncia un acuerdo en breve

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Losán y su comité de empresa han celebrado este martes un encuentro clave en el que la dirección ha comunicado que las negociaciones con un grupo inversor avanzan a buen ritmo y que existe "un compromiso firme" de mantener los centros productivos y la totalidad de la plantilla. La posibilidad de un acuerdo inminente podría concretarse a finales de este mes o a comienzos de octubre de 2025, lo que genera expectativas favorables en torno a la continuidad de la actividad y la estabilidad laboral en Tableros Losán, referente del sector maderero en Soria.

La secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, ha manifestado tras la reunión que "se arroja un poco de luz" sobre el futuro de la compañía gracias a la información proporcionada por parte de la empresa. Aunque no se ha desvelado públicamente la identidad del grupo inversor, Enciso ha destacado que el planteamiento presentado coincide plenamente con la máxima preocupación sindical: la conservación del empleo.

"El grupo ha puesto sobre la mesa su intención de reiniciar la actividad cuanto antes y de ofrecer un plan de reestructuración, que se presentaría en noviembre de 2025, por lo que llega con vocación de futuro y garantías de que la fábrica siga funcionando a largo plazo", ha enfatizado Enciso tras el encuentro. El horizonte inmediato para los trabajadores y la comarca pasa por la continuidad y el refuerzo de la actividad en las instalaciones de la empresa.

Negociación avanzada y garantías para la plantilla

El proceso de negociación, según lo indicado por los portavoces de Losán, se encuentra en su fase final. La dirección de la compañía ha trasladado al comité de empresa que el posible acuerdo permitirá "mantener todos los centros y plantilla". Actualmente, la empresa cuenta con 50 empleados, una cifra notablemente inferior a los 200 trabajadores que llegó a emplear en el pasado, lo que refleja el impacto que ha tenido la crisis de actividad desde el año 2024. El grupo inversor ha informado de la necesidad de aumentar la mano de obra para poder implantar su nuevo proyecto industrial tanto en la planta principal de Tableros Losán como en el aserradero asociado.

Estas perspectivas llevan a pensar en la reactivación de la bolsa de empleo que surgió tras la aplicación del expediente de regulación (ERE) y, según los responsables sindicales, podría favorecer la reincorporación de antiguos empleados. Además, el propio grupo inversor habría mostrado su disposición a trabajar con la bolsa de trabajo específica creada como consecuencia del ajuste laboral realizado en el periodo anterior al acuerdo.

Situación actual de pagos y compromisos financieros

En cuanto al aspecto económico, la dirección de Losán ha precisado que la empresa ha hecho efectiva durante la jornada de hoy la mitad de la nómina correspondiente a agosto a parte de la plantilla, y prevé abonar el resto mañana. La otra mitad pendiente será satisfecha durante la próxima semana, situando así al día los atrasos salariales más inmediatos que afectaban a los empleados. Respecto al mes en curso, la corporación ha comunicado que la nómina completa de septiembre de 2025 se abonará a primeros de octubre de 2025, cumpliendo los plazos habituales.

Este avance en el cumplimiento de los compromisos salariales se produce tras varios meses de incertidumbre y tensiones, especialmente desde la drástica reducción de personal el pasado curso debido a problemas de tesorería y encarecimiento de materias primas. La regularización de los pagos es una de las condiciones valoradas para asegurar, de cara a los próximos meses, el buen clima laboral y recuperar la confianza de los empleados en la viabilidad del proyecto.

Estrategia para la reestructuración productiva

Los responsables del grupo inversor, según trasladó la dirección de Losán durante la reunión, consideran imprescindible reforzar el equipo de trabajo en todas las áreas productivas. Según los análisis presentados a los sindicatos, "con solo 50 empleados es inviable desarrollar el plan de negocio integral", lo que supondrá necesariamente la contratación de más trabajadores a corto y medio plazo. En el caso del aserradero, también se estima necesaria la ampliación de la plantilla para alcanzar los objetivos de producción fijados para el curso 2025-2026.

El futuro plan de reestructuración, que la empresa prevé presentar el próximo mes de noviembre de 2025, estará centrado en impulsar la recuperación operativa de los centros de trabajo, garantizar la sostenibilidad económica y la competitividad en el contexto de mercado maderero nacional e internacional. Esta hoja de ruta incluirá sendas acciones para potenciar la renovación de equipos y la formación de los nuevos empleados, así como la mejora de las condiciones laborales, con la vista puesta en fortalecer la marca Losán en el medio y largo plazo.

Tableros Losán: historia, actividad y relevancia industrial

Tableros Losán es una de las compañías más emblemáticas del sector de la madera en España, con una trayectoria de más de medio siglo dedicada a la transformación, comercialización y desarrollo de productos derivados de la madera. Fundada en la provincia de Soria, ha desempeñado un papel clave en la dinamización del tejido industrial local y en la generación de empleo en el entorno rural. Durante la última década, la empresa ha afrontado diferentes desafíos estructurales, como la volatilidad de los precios de la materia prima, la competencia exterior y la adaptación a nuevas normativas medioambientales, factores que han condicionado su estructura de costes y capacidad productiva.

En los últimos años, la reducción de actividad y la necesidad de buscar socios financieros han sido una constante. Sin embargo, la presencia de un nuevo grupo inversor podría reorientar la estrategia de crecimiento de Losán, impulsando la innovación, la diversificación del catálogo y la implementación de tecnologías punteras en el procesado de madera.