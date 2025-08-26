Losán Soria continúa en septiembre y aleja la duda del abandono de la actividad

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Tableros Losán Soria regresa a la actividad en septiembre después de las vacaciones de agosto, alejando el temor de un nuevo abandono de la actividad. Ayer se incorporó el primer grupo de trabajadores de la línea de melamina, la única en marcha –desde el verano de 2023 Losán no ha vuelto a producir tableros, se limita a aplicarles la melamina–, y el resto lo irá haciendo estos días, según confirmaron desde el comité de empresa.

Además, ya este próximo jueves comienzan a llegar los pedidos de tableros para que la plantilla arranque de nuevo la producción en Losán tras el parón vacacional, algo que ya se venía haciendo los años precedentes en agosto.

Para la plantilla es una buena noticia ya que rondaba la duda de que el regreso a la actividad en julio fuera sólo un espejismo y el gancho para recibir el apoyo económico de la Junta de Castilla y León.

Ahora los trabajadores miran con inquietud hacia el mes de septiembre a la espera de conocer al nuevo inversor que quiera adquirir la fábrica, tal y como anunció la dirección actual, y ver qué decide sobre la planta soriana. La incertidumbre por lo tanto sigue rondando, pero al menos ya están retomando la actividad tras el verano, tanto en la línea de melamina como en las oficinas.

Los encargados de mantenimiento sí han permanecido durante el mes de agosto en la fábrica, después de que fueran los primeros en incorporarse el pasado julio, cuando toda la plantilla se encontraba en situación de permiso retribuido, para no tener que acudir a la planta si no había actividad que desarrollar.

El resto de los 70 trabajadores de Losán fueron activados ya a mediados de mes, para llegar prácticamente al ritmo habitual anterior al parón sufrido en primavera.

Hace unas semanas, la dirección de la empresa anunció a los trabajadores que cuenta con un inversor del que no facilitó su nombre, pero sí concretó que es una empresa interesada y no un grupo inversor. La conclusión sobre este aspecto fundamental se espera para el mes de septiembre.

En lo que respecta al pago de las nóminas, confirman desde el comité de empresa que están al día ya que la empresa ha pagado ya a los más de 60 trabajadores que permanecen en la planta de Soria la de julio y la extraordinaria del verano. Lo hizo hace unas semanas, después de que la Junta de Castilla y León haya pagado la subvención pendiente, que asciende a los dos millones de euros, con la condición de que los empleados regresaran a la actividad, como así ha sucedido.

Con la incertidumbre sobre el futuro de la planta, no hay que perder la perspectiva puesto que 47 trabajadores salieron de la empresa, tras varias rondas de negociaciones, con una indemnización de 26 días por año trabajado y un máximo de 14 anualidades, cerrando un proceso que comenzó el 4 de febrero aunque dejando muchas incógnitas.