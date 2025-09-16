El Concurso de Relatos de Terror del Festival de las Ánimas recibe 674 trabajos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Festival de las Ánimas cerró el periodo de inscripción de su Concurso de Relatos de Terror y Fantasía con un total de 674 trabajos. La categoría de adultos se mantiene como la más consolidada, con 603 relatos recibidos, mientras que en juvenil se han contabilizado 48 y en infantil 23. En esta edición han concurrido autores de 19 países distintos. Destaca la alta participación procedente de Hispanoamérica, especialmente de Argentina, México y Chile. En el ámbito nacional, la mayor parte de los relatos provienen de Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. La organización señaló que, aunque el descenso de participantes se ha producido en todas las modalidades, la preocupación se centra en la escasa presencia de jóvenes y niños. En este sentido, reconoció la necesidad de establecer mayores vínculos con los centros educativos, convencida de que la iniciativa puede convertirse en una valiosa herramienta para fomentar la creatividad.

Los premios establecidos en esta edición son los siguientes: 300 euros en material escolar para el ganador de la categoría infantil, 300 euros en material escolar para el ganador de la categoría juvenil y 500 euros para el ganador de la categoría de adultos. La entrega de galardones tendrá lugar en la Gala Premios Ánimas, que se celebrará el sábado 25 de octubre, en la que también se hará entrega del premio honorífico a la escritora Katherine Neville.