El Centro Nacional de Fotografía de Soria se ‘reactiva’ tras más de 9 años de parón

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Centro Nacional de Fotografía ya está en obras. A nivel administrativo la obra ya había arrancado hace unas semanas y ahora el reinicio es total. En la tarde de ayer comenzó el ‘desembarco’ de la maquinaria y herramientas que se utilizarán en completar la rehabilitación del edificio. El proyecto cuenta con una dotación de unos 5,5 millones y un plazo de ejecución de 12 meses.

El Centro Nacional de Fotografía también se ‘extenderá’ al municipal Palacio de Alcántara que está en pleno proceso para su cesión el Ministerio de Cultura y con foco también en el Centro Gaya Nuño. Se une además, dentro de la política de descentralización, a otras obras ya en marcha como el Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Seguridad Social en Los Royales y su ‘vecino’ del Centro de Asilo y Protección Internacional (CAPI). En unos meses se sumará el centro Numant-IA del Ministerio de Defensa.

Han pasado más de 9 años, prácticamente 10, desde que se paralizaron las obras de rehabilitación del Banco de España de Soria. En aquel momento, en el nacimiento del año 2016, el Gobierno, en manos del PP, tenía muchas dudas sobre el proyecto del Centro Nacional de Fotografía y estudiaba adaptar el complejo para acoger la Subdelegación y llevar a la actual sede del Gobierno. A esto se unió la crisis que azotó a la adjudicataria, Isolux Corsán, que provocó la quiebra de la empresa y el abandono de las obras.

El proyecto del Centro Nacional de Fotografía se reactivó a finales del año 2021. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el encargado de anunciarlo durante un acto del PSOE en Burgos. Después han sido cuatro años de tramitación administrativa para sacar adelante la creación del Centro Nacional, la adaptación del proyecto y el proceso de licitación y adjudicación de las obras.

A finales del pasado mes de julio el actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visitó las instalaciones del futuro Centro Nacional de Fotografía y anunció que en total desde el Gobierno se pretenden movilizar unos 8 millones de euros para completar las obras y dotar el espacio cultural. De hecho, ya hay una partida de 500.000 euros habilitada para la compra de fondos. Se dedicarán a «adquirir fondos de nuestros premios nacionales de fotografía desde el primer premio hasta hoy y un poco más, también de figuras de la fotografía emergentes en España que son importantes».