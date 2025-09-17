El Gobierno de Navarra nombra a una soriana como directora general de Función Pública

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Gobierno de Navarra ha nombrado en su sesión de este miércoles a la soriana Gloria Arancón Largo (Soria, 1969) como nueva directora general de Función Pública en sustitución de Rashid Mohamed Vázquez, por "criterios profesionales". Arancón cuenta con un currículum impresionante en la estructura de gobierno de la Comunidad Foral.

Así lo ha explicado este miércoles la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Ejecutivo, Amparo López, quien ha indicado que "estamos en mitad de legislatura, tenemos un acuerdo programático que cumplir, tenemos unos criterios jurídicos en los que venimos trabajando y un trabajo que se viene realizando muy interesante".

"Hemos trabajado en estabilización, en decreto de méritos, criterios de igualdad y ahora tenemos que abordar de forma decidida el estatuto de la Función Pública", ha expuesto López, quien ha precisado que "estamos dando un nuevo impulso y estamos adecuando los perfiles y en eso estamos, con mucha ilusión", informa Europa Press.

Amparo López ha explicado que con la designación de Arancón, licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y al frente hasta este momento del área de Desarrollo Normativo y Relaciones Laborales de la Dirección General, se pretende "dar una nuevo impulso en esta segunda parte de la legislatura a proyectos normativos estratégicos para el departamento como la redacción del nuevo Estatuto de Personal".

Ha destacado "su perfil jurídico, su amplio conocimiento de la Administración navarra y su desempeño en la elaboración normativa en el ámbito de la Función Pública". Según ha comentado, el nombramiento de Arancón viene acompañado de "una remodelación integral de la Dirección General que busca también reforzar áreas clave para una mejora del servicio de la Administración Pública, como la del propio Desarrollo Normativo o los ámbitos de Modernización y Planificación y el de Estructura, Plantilla y Contratación Temporal".

Arancón ha sido asesora jurídica en el Defensor del Pueblo de Navarra (2003-2007) y, posteriormente, jueza suplente en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, desempeñando el cargo de jueza en los órdenes jurisdiccionales Contencioso-Administrativo, Civil y Penal.

Dentro de la Administración, desde julio de 2008 hasta junio de 2010 prestó servicios en el departamento de Obras públicas, Transportes y Comunicaciones como Técnica de Administración Pública (Rama Jurídica), a la vez que desempeñó el puesto de vocal representante de la Administración en la Junta Arbitral del Transporte de Navarra. En 2010 superó la oposición de Técnica de Administración Pública (rama jurídica), trabajando primero en el Consejo Audiovisual de Navarra y, después, entre finales de 2011 y junio de 2016, en la Secretaría General Técnica del departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia.

Posteriormente, ha precisado el Ejecutivo, desempeñó la labor de jefa de Sección de Secretariado del Gobierno, en el Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa del departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. Asimismo, entre 2018 y 2023, fue letrada en la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra, encargándose del asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio de la Administración foral y de sus organismos autónomos, así como de las autoridades y personal a su servicio.

Desde octubre de 2023 ha encabezado la dirección del Servicio de Desarrollo Normativo y Relaciones Laborales en la Dirección General de Función Pública. Asimismo, desde abril de 2025, ha compaginado este desempeño con el de vocal titular del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra.