Emilio, el buitre que vigilaba la bajada de los toros en San Esteban

Ana Hernando Soria

Observar la bajada de la plaza de toros en San Esteban de Gormaz durante las fiestas patronales es un espectáculo para la vista y el oído, viendo los colores de reina, damas, peñistas, vecinos y charangas, así como escuchando a Komo Kieras y las formaciones musicales de las peñas El Huracán y el Destrozo. Y durante este fin de semana, un buitre leonado no quiso perdérselo, solo le faltaba el chaleco de peñas y más energía para seguir el ritmo de las peñas.

Algunos vecinos ya observaron a este joven buitre leonado posado sobre los apeaderos del puente medieval en la tradicional subida a la plaza de toros, quizás quería observar el festival taurino, pero no tenía bono y sabía que se habían vendido todas las entradas. Lo cierto es que el animal quería continuar su ruta, pero sus fuerzas se lo impedían, así que optó por descansar, mientras observaba cómo se divertían los sanestebeños.

Los vecinos pensaban que seguiría su ruta, pero al salir de la plaza de toros, observaron que todavía continuaba por la zona, concretamente sobre el local de la peña SO13, por lo que se optó por llamar a los servicios de rescate, mientras los peñistas seguían bajando bailando desde el coso taurino.

Sobre las 9:15 horas de la noche se personaron en la zona de la Avenida de Valladolid, junto al semáforo de la travesía, dos bomberos del parque de El Burgo de Osma y un agente medioambiental para proceder al rescate del animal. En veinte minutos habían rescatado al ejemplar, ante la expectación de los vecinos y visitantes que seguían cruzando la zona. Aseguran que no fue complicado el rescate, puesto que el acceso al tejado fue sencillo, aunque no dudaron en proteger a los peñistas desalojando las peñas SO 13 y A Palo seko para asegurarse de que no hubiera víctimas, a la vez que la Guardia Civil regulaba el tráfico.

Una vez rescatado el buitre fue conducido, por el experto de medioambiente hasta el monte Valonsadero para que se pueda recuperar. Se trataba de una cría joven que estaba muy cansada, tenía mucha hambre y no podía, por debilidad, remontar el vuelo, por lo que tuvo que ser ayudada y ahora la están cuidando para que coja fuerzas y pueda continuar su vida.

Aunque muchas veces estos animales dan miedo a la población, lo cierto es que no hay nada de siniestro ni que temer, porque se trata de un animal carroñero totalmente inofensivo, puesto que solo quiere alimentos de animales muertos. Además su visión majestuosa permite observar la tierra, como hizo en San Esteban, desde el cielo.

La envergadura del buitre leonado es superior a los 2,5 metros, mientras que su peso oscila entre los 6 y 9 kilos, siendo una de las aves más voluminosas de Europa y también una de las más longevas, aunque al de San Esteban todavía le queda mucho por crecer. Una ave rapaz inmensa e inconfundible, de poderoso pico y una característica gola de plumas, que puede pasar largos periodos de tiempo en vuelo, salvo si las fuerzas no le acompañan como a Emilio, que es como bautizaron los peñistas a este buitre, que se ha convertido en un espectáculo natural festivo.