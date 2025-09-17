Tierraquemada recrea Numancia en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Cultural Tierraquemada ofrece este sábado 20 de septiembre un espectáculo didáctico en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid sobre ‘La vida y la guerra’ con la que ‘vestirá’ la exposición temporal ‘Alas para la guerra. Aratis y la Celtiberia’ que se inauguró el 24 de junio y estará habilitada hasta el 5 de octubre. Un evento único en el que Tierraquemada exhibirá todo su potencial sobre los aspectos culturales de la vida numantina en el que es el referente por excelencia en la investigación sobre la arqueología del país.

Recreación de Tierraquemada de 'La vida y la guerra'.Álex Celt

A partir de las 13.00 horas los visitantes al Museo se encontrarán con los hombres y mujeres que defendieron la mítica Numancia de los romanos, y vivirán emocionantes encuentros con estos protagonistas del pasado. Las piezas de la exposición ‘Alas para la guerra. Aratis y la Celtiberia’ cobran vida gracias a la recreación de Tierraquemada, que trabaja desde hace casi tres décadas por la difusión del patrimonio cultural numantino y celtibérico. Conocerán a los arévacos, su forma de vida y actividades cotidianas y les acercarán a los valientes guerreros celtibéricos.

La asociación lleva tiempo implicada en este proyecto, de la mano del arqueólogo Antonio Chaín, que es el que se ocupa de aportar todo el rigor al espectáculo, tal y como señala a este periódico uno de los organizadores, Alberto de la Cruz, quien considera que se trata de "un espaldarazo muy importante a todo el esfuerzo realizado por Tierraquemada para divulgar la historia de los numantinos al ser el Museo Arqueológico Nacional uno de los referentes máximos de la materia en el país".

Además, la comisaria de la exposición ‘Alas para la guerra. Aratis y la Celtiberia’, Susana De Luis Mariño, ofrecerá una visita guiada en exclusividad a Tierraquemada por esta muestra, que cuenta con préstamos del Museo Numantino, y reúne, por primera vez, todas las tipologías de cascos celtibéricos conocidos y su panoplia asociada, no sin antes proporcionar una mirada global a su cultura a través del componente guerrero y en el que tiene cabida el enfoque de género. Además, la exposición reflexiona sobre la importancia de las labores de recuperación y puesta en valor de una serie piezas celtibéricas, entre los que destacan siete cascos hispanocalcídicos, llevadas a cabo por el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Aragón, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y materializadas en la Operación Helmet.