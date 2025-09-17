Semana de la Movilidad en Soria: transporte gratuito en autobús tres días

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria se suma a la programación de la Semana Europea de la Movilidad 2025 con actividades dirigidas a todas las edades, según explica el Consistorio en un comunicado "reforzando su compromiso con un modelo de ciudad más saludable, segura y sostenible"

Para la jornada de este jueves, de 18.30 a 20.00 horas, el Ecocentro Río Duero acogerá una jornada de educación vial y circuito de bicicletas y patinetes. Una cita especialmente pensada para los más jóvenes, que podrán aprender a circular de manera segura en espacios urbanos compartidos.

El viernes 19 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, tendrá lugar la VIII Carrera de Orientación en la Dehesa, con salida en la Alameda de Cervantes. Esta prueba deportiva combina ejercicio físico y sostenibilidad, invitando a descubrir la ciudad desde otra perspectiva.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción o solicitar información a través de Biosfera Soria (teléfono: 644 74 58 06).

Estas actividades se enmarcan en la estrategia municipal de movilidad sostenible, que ha convertido a Soria "en un referente en la implantación de carriles bici, zonas de estancia, espacios compartidos y pacificados, fomentando un entorno urbano más amable y accesible", señala el Ayuntamiento.

Además, durante los días 19, 20 y 21 de septiembre, los sorianos y visitantes podrán viajar gratis en el autobús urbano, favoreciendo la reducción del uso del vehículo privado.