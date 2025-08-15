El modelo urbano provoca un nuevo cruce de reproches entre PSOE y PP

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Nuevo encontronazo entre el PSOE y el PP municipal a cuenta del área de Urbanismo, o más concretamente, del nuevo modelo urbano de la ciudad que se está configurando a raíz de intervenciones como las travesías o las renaturalizaciones del proyecto Brera. El PP acusa al equipo de Gobierno de «improvisación» y de que la ciudad es «intransitable». El PSOE por su parte, reconoce –como ha hecho desde el primer momento– las molestias de las obras, pero defiende la transformación de Soria para ser «más accesible, sostenible y mejor preparada para el futuro». «No podemos seguir anclados en el urbanismo de los 80», aseguró el portavoz municipal, Javier Muñoz.

El concejal popular Saturnino de Gregorio abrió la polémica cuestionando una vez más la gestión urbanística del PSOE y sobre todo la gestión de los proyectos anteriormente citados. El edil insistió en que Soria ha dejado de ser una «ciudad amable» para ser «una ciudad intransitable para cualquiera». El PP denunció además que el Ayuntamiento está incumpliendo su propia normativa urbanística en cuestiones como la eliminación de plazas en Pajaritos o la falta de desarrollo de la Ronda del Duero.

Una comparecencia para «contestar» a declaraciones de la última semana como la queja del alcalde, Carlos Martínez, a la Junta por limitar las plazas del Soria Norte a las «mínimas» que pone el PGOU. «Son las mínimas, pero es que han tenido 20 años para cambiar un PGOU del que se quejan, pero con el que están muy cómodos», lamentó De Gregorio. El concejal no obstante ahondó en que se quejan del Soria Norte pero que en las obras de renaturalización del aparcamiento de Pajaritos «están incumpliendo la normativa con la eliminación de plazas». Por ejemplo, recordó que hay un baremo de plazas por metros cuadrados o que debe haber una plaza por cada 25 espectadores (contando pabellón y estadio son unos 10.000 espectadores por lo que debería haber unas 400 plazas).

De Gregorio también se quejó del incumplimiento del Plan de Movilidad que preveía que la actuación en Eduardo Saavedra fuera posterior al desarrollo de la Ronda del Duero. «Además suprimen un carril que sí figura en el PGOU», remarca incidiendo en que «la ciudad está peor de lo que estaba». Las críticas del PP alcanzan también la Zona de Bajas Emisiones «a la que no estamos obligados» y que «hará la ciudad aún más intransitable». «No cumplen las normas urbanísticas y no tienen intención», recalcó. De Gregorio también hizo referencia al anuncio del alcalde del mantenimiento de plazas de aparcamiento tras las obras de Doctor Fleming. «El proyecto ya está adjudicado, ¿harán una modificación? ¿Informarán a Europa?», cuestionó. «Gobiernan a base de votos e improvisación, ya habíamos dicho que faltaban plazas en esa zona», insiste.

Poco después llegaba la respuesta del equipo de Gobierno a través del portavoz y concejal de Hacienda, Javier Muñoz. «Una vez más, el PP recurre a la exageración y a la desinformación para intentar desacreditar un modelo de ciudad que cuenta con un amplio respaldo ciudadano y que está transformando Soria para hacerla más accesible, más sostenible y mejor preparada para el futuro», replicó. Muñoz defiende que la capital no es intransitable, y que «lo que está ocurriendo es que estamos en pleno desarrollo de proyectos de modernización y mejora de calles, plazas y travesías que, como en cualquier ciudad, implican obras temporales». En este sentido recordó que se sigue el modelo recogido en el Plan de Movilidad y que su objetivo es «claro»: «Priorizar al peatón, mejorar la accesibilidad, renaturalizar espacios y garantizar una movilidad más segura y ordenada»..

Con respecto a las críticas por las plazas de aparcamiento y el incumplimiento de la norma en Pajaritos, Muñoz negó la acusación. «Todas las actuaciones han sido revisadas técnicamente y cumplen la legalidad», subraya. Muñoz incide en que «lo que no podemos hacer es seguir anclados en un urbanismo de los años 80, con un modelo de ciudad pensado únicamente para el coche privado, que es lo que parece seguir defendiendo el PP» y recordó que «frente a la pérdida puntual de plazas en algunos puntos, estamos trabajando en bolsas de aparcamiento disuasorio y en alternativas que faciliten la llegada al centro sin saturarlo».

Muñoz no dudó en abordar el resto de críticas del PP, apuntando a que se está trabajando en avances para la Ronda a la vez que recordó que «el PP dejó pintada sin explicar cómo iba a financiarse. O peor aún, que la pagaran directamente los vecinos de esas zonas mediante “contribuciones especiales». Y con respecto a la Zona de Bajas Emisiones afirmó que «lo que sí podemos decidir es cómo hacerlo para que sea una oportunidad y no un problema. Y en Soria lo vamos a hacer de forma progresiva, garantizando que sea una herramienta para mejorar la calidad del aire y la salud de todos».

Por último, en cuanto al proyecto de Doctor Fleming, desde el PSOE reiteraron el compromiso del alcalde «de mantener el número de plazas» y que cualquier ajuste» será comunicado y justificado con total transparencia, también ante las autoridades europeas si procede». El PP puede seguir instalándose en la política del ‘no a todo’ y en la nostalgia de un modelo de ciudad que ya no responde a las necesidades del siglo XXI», lamentó Muños aseverando que «nosotros vamos a seguir trabajando en una Soria más verde, más accesible, más saludable y más viva, con una planificación seria y con proyectos que, aunque generen molestias temporales, son inversiones para el bienestar a largo plazo de todos los sorianos». «Lo que desconocemos es, después de múltiples equipos, candidatos, e incorporaciones de otros partidos como el propio señor De Gregorio, cuál es el modelo de ciudad del Partido Popular», concluyó Muñoz.