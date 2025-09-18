Sucesos
La Policía Nacional de Soria dispara a un perro peligroso "azuzado" por su dueña contra los agentes y su pareja
El animal terminó herido y trasladado a un centro veterinario y la propietaria, detenida tras el suceso ocurrido en la madrugada de este jueves
Extraño suceso en la madrugada de este jueves en el barrio de Santa Bárbara de Soria capital. Una patrulla de la Policía Nacional de Soria auxilió a un joven que estaba siendo atacado por un perro "potencialmente peligroso" que presuntamente estaba siendo "azuzado" por una mujer, pareja de la víctima, según confirmó la Subdelegación. Cuando los agentes se personaron la mujer también "azuzó" al perro contra los policías que tuvieron que realizar "disparos intimidatorios".
Según explica la Subdelegación, el can en un primer momento se alejó, pero la dueña volvió a "azuzarlo" contra los agentes. En este contexto y ante la "persistente agresividad" del perro y con el objetivo de "neutralizar la situación", los agentes hicieron un "uso proporcionado y reglamentario de los medios".
Como consecuencia el animal resultó herido y trasladado a un centro veterinario mientras que su dueña resultó detenida, según fuentes oficiales.
