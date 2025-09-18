Los presos de Soria salen a la calle a través de su arte
Una muestra de obras de arte realizadas por internos del Centro Penitenciario de Soria puede visitarse en el Espacio Cultural Alameda hasta el 15 de octubre, la exposición recopila obras realizadas con técnicas pictóricas y escultóricas
La iniciativa permite al visitante conocer el talento que tras las rejas del Centro Penitenciario de Soria y bajo el nombre de "Se vende cultura" recopila obras realizadas por los internos con distintas técnicas y formatos (pintura, dibujo, collage, fotografía y propuestas mixtas) surgidas de los talleres de educación social y cultural desarrollados durante los últimos meses. Todo el proceso se ha trabajado en torno a la figura y a la obra de Antonio Machado y, muy especialmente, a Campos de Castilla, como vehículo para la reflexión personal y colectiva.
La actividad forma parte del programa de organizado en el Centro con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, y busca abrir un puente entre el interior y el exterior, acercando a la comunidad las obras creadas en el ámbito penitenciario. De forma complementaria, se han planificado salidas guiadas a espacios emblemáticos de la ciudad vinculados a la vida y a la memoria del poeta, como el Instituto Antonio Machado, el Olmo Viejo, el Cerro del Mirón, Cuatro Vientos, la Plaza Mayor o el Cementerio, para reforzar el aprendizaje y el apego al territorio.