Las escaleras mecánicas del Calaverón salen a licitación en su primera fase

Las escaleras mecánicas que darán acceso al barrio del Calaverón, en Soria capital, avanzan en el plano administrativo. Ya ha salido a licitación la primera fase, que se complementará con nuevas anualidades hasta completar esta nueva forma de acceso a una de las zonas con más cuestas de la ciudad.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, ha dado cuenta de la licitación de las escaleras mecánicas de acceso al Calaverón en una primera fase en la calle Beato Julián de San Agustín en el barrio del Calaverón. La actuación, con un presupuesto de 770.252 euros (IVA incluido), permitirá salvar un desnivel de más de 8 metros en el tramo de mayor pendiente mediante la instalación de cuatro escaleras mecánicas (dos de subida y dos de bajada).

La obra incluye también la creación de nuevas escaleras peatonales, plataformas de acceso, una cubrición acristalada, que ésta irá en una nueva fase, así como taludes vegetados y mejoras en el entorno urbano que favorecen la integración paisajística. El objetivo es mejorar la accesibilidad y movilidad urbana, conectando de manera eficiente el parque de Santa Clara con el centro y facilitando el tránsito peatonal en uno de los puntos con mayor desnivel del barrio.

El alcalde ha indicado que “esta licitación busca dar continuidad a la dinamización comercial, mejora de la conectividad y accesibilidad del barrio del Calaverón sumándose a otras inversiones que hemos llevado a cabo como el parque de Santa Clara o la iglesia y otras en marcha como la casona para los vecinos, la segunda fase del parque o la resolución del EDUSI”.

En el ‘debe’, el alcalde también ha recordado la inversión solicitada a la Junta una vez que las ayudas del entorno del Carmen y San Pedro se financian en exclusiva con fondos estatales y municipales.

El alcalde ha recordado la importancia de la conectividad en un barrio de los años 60-70 con carencias de espacios peatonales, de aparcamiento y con una orografía compleja. “Una forma de resolver parte de esas carencias pasaba por mejorar la conexión entre Mariano Vicén y Santa Clara y ese es el objetivo del EDUSI que hemos pedido y de esta primera fase que arranca con fondos propios pero que podemos justificar si finalmente nos conceden la ayuda europea”, ha resumido.

El proyecto de accesibilidad incluye cuatro tramos, con la conexión de la calle Beato Julián de San Agustín con la calle Santa Clara, que es la que corona en el parque. La primera fase incluye las escaleras que den solución al tramo con mayor desnivel y la segunda fase se refiere a la cubierta. Posteriormente, se intervendrá en la parte superior, cuarto tramo, y en los dos pasos intermedios, segundo y tercero, éstos, con pendientes más suaves, sin necesidad de rampas ni escaleras mecánicas. La idea es incluir en los presupuestos de 2026 otra partida similar para proseguir con el proyecto por fases.