Más un centenar de voluntarios Scouts se reúne en Soria para programar el curso

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El movimiento Scout vuelve a elegir Soria para uno de sus encuentros, en esta ocasión en la capital. Los próximos días 27 y 28 de septiembre la ciudad acogerá los actos del encuentro anual de Scouts de España-Exploradores de Castilla y León. Más de 100 voluntarios y voluntarias de esta asociación Scout se darán cita en el Espacio Joven durante todo el sábado y parte del domingo y en el Salón de Actos de la Casa Diocesana Pío XII (Calle San Juan N.º 5, Soria) el domingo a las 12.00 horas para el plenario de su asamblea. Está confirmada la asistencia de varias autoridades y representantes institucionales.

La ciudad de Soria es pionera en la presencia Scout en España y prácticamente en todo el mundo al tener presencia de este Movimiento desde 1912 (El Movimiento Scout nace en Inglaterra en 1907). Actualmente el Grupo Scout “Doce Linajes”, con 50 años de historia continuada en la ciudad, es la representación Scout en Soria.

El Scout es un movimiento educativo en el tiempo libre que aglutina a más de 38 millones de chicos y chicas en todo el mundo, ha sido propuesto para el premio Nobel dela Paz y desarrolla sus programas de servicio a la comunidad, medioambiente, educación para la salud, voluntariado, etcétera en todos esos lugares.

Este fin de semana los trabajos preparatorios del curso reunirán a sus responsables voluntarios (educadores, formadores, gestores) en Soria. Cerca de 100 pañoletas de distintos colores según el grupo y la provincia con sus uniformes se darán así encuentro para trabajar por la juventud castellanoleonesa en el curso 25-26.