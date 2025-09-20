Heraldo-Diario de Soria

Diocesis

El Obispo, Abilio Martínez Varea, se despide de los sorianos, las fotos del acto

El obispo administrador diocesano de Osma-Soria, Abilio Martínez Varea, se despidió de los sorianos en la Concatedral de San Pedro en un emotivo acto que concluirá mañana con otra misa de despedida de la Catedral de El Burgo de Osma a las 18.00h

Un emotivo acto que tendrá su continuación en la Catedral de El Burgo de Osma

Un emotivo acto que tendrá su continuación en la Catedral de El Burgo de OsmaSARA ROMERO

Mario Tejedor
Soria

Abilio Martínez Varea se trasladará a la diócesis de Ciudad Real relevando a Gerardo Melgar Viciosa, a quien también sustituyó al frente de Osma-Soria, la toma de posesión de su nuevo cargo será el 27 de septiembre.

El hasta entonces Obispo de la Diócesis de Osma-Soria se despidió de los fieles celebrando una misa que abarrotó la Concatedral de San Pedro, y durante la jornada del domingo, celebrará otro acto de despedida en la sede episcopal.

