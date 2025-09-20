El Obispo, Abilio Martínez Varea, se despide de los sorianos, las fotos del acto
El obispo administrador diocesano de Osma-Soria, Abilio Martínez Varea, se despidió de los sorianos en la Concatedral de San Pedro en un emotivo acto que concluirá mañana con otra misa de despedida de la Catedral de El Burgo de Osma a las 18.00h
El hasta entonces Obispo de la Diócesis de Osma-Soria se despidió de los fieles celebrando una misa que abarrotó la Concatedral de San Pedro, y durante la jornada del domingo, celebrará otro acto de despedida en la sede episcopal.
Despedida del Obispo en la Concatedral de San Pedro
Despedida del Obispo en la Concatedral de San Pedro
Despedida del Obispo en la Concatedral de San Pedro
Despedida del Obispo en la Concatedral de San Pedro
Despedida del Obispo en la Concatedral de San Pedro
Despedida del Obispo en la Concatedral de San Pedro
Despedida del Obispo en la Concatedral de San Pedro
Despedida del Obispo en la Concatedral de San Pedro
Despedida del Obispo en la Concatedral de San Pedro
Despedida del Obispo en la Concatedral de San Pedro
Despedida del Obispo en la Concatedral de San Pedro
Despedida del Obispo en la Concatedral de San Pedro
Despedida del Obispo en la Concatedral de San Pedro
Despedida del Obispo en la Concatedral de San Pedro
Despedida del Obispo en la Concatedral de San Pedro
Despedida del Obispo en la Concatedral de San Pedro
Despedida del Obispo en la Concatedral de San Pedro