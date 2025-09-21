Un empleado municipal, sin empleo y sueldo 6 meses por llamar «rojo de mierda» a un edil de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ha impuesto a un empleado de una instalación municipal una importante sanción que le impedirá acudir a su puesto de trabajo y percibir su salario durante seis meses. El castigo llega tras un expediente disciplinario en el que, según pudo saber este medio por fuentes cercanas al procedimiento, se detallan varios casos de insultos y faltas de respeto a compañeros. No obstante, los hechos más graves relatados en el procedimiento hacen referencia a los insultos dirigidos al un concejal del equipo de Gobierno a través de mensajes al móvil. Las fuentes consultadas por este medio indican que el empleado se dirigió al edil llamándole, entre otras cosas, «rojo de mierda».

Desde el departamento de Personal del Ayuntamiento de Soria declinaron hacer valoraciones sobre este grave caso amparándose en que se trata de un expediente de carácter «reservado». Tampoco se especificó si más allá de la sanción municipal el caso puede tener derivaciones judiciales.

La información recabada por este medio a través de diferentes fuentes cercanas al caso explican que el expediente lleva varias semanas en fase de instrucción y que se ha cerrado recientemente. El objeto del mismo era la conducta de un empleado de una instalación municipal y las continuas faltas de respeto e insultos que mostraba principalmente hacia compañero, pero también hacia un concejal del equipo de Gobierno.

Según pudo saber este medio, desde el Ayuntamiento se advirtió en varias ocasiones al empleados para que reconsiderara su actitud, pero no se produjeron cambios en la misma. En este contexto se termina tomando la decisión de abrir un expediente disciplinario. Finalizado el procedimiento, desde el Ayuntamiento se ha impuesto una sanción de seis meses sin empleo y sueldo el citado trabajador.

Más allá de los insultos a otros trabajadores, la información recabada por este medio indica que la cuestión más grave del expediente hace referencia a insultos y faltas de respeto que el trabajador vertió contra un concejal del equipo de Gobierno. Las fuentes consultadas explican que el empleado consiguió el número de teléfono personal del citado concejal y a través de aplicaciones de mensajes profirió insultos como «ignorante» o «tonto» cuestionando la capacidad de trabajo del edil. No contento con eso, los mensajes subieron de tono entrando en cuestiones de carácter ideológico. El concejal tuvo que soportar expresiones como «rojo de mierda» e imágenes de contenido «franquista», según la información recopilada.

Según pudo saber este medio la sanción de seis meses de empleo y sueldo es una de las más altas que jamás se ha puesto en el Ayuntamiento de Soria, lo que explica la gravedad del asunto. Una vez que se ha resultado el expediente tanto el Comité de Empresa del Ayuntamiento como los diferentes grupos del arco municipio recibieron información sobre los hechos, aunque, tal y como está explicado, el expediente tiene carácter «reservado» y se ha apelado a la confidencialidad del mismo.

El próximo martes está prevista la celebración de un Comité de Empresa –organismo que representa los intereses del personal laboral– que, entre otras cuestiones tiene previsto estudiar este caso. Desde el Comité insistieron en la confidencialidad del caso. Más allá del expediente, los representantes de los trabajadores laborales insistieron en que una de las cuestiones «históricas» que se vienen demandando al equipo de Gobierno es un plan para hacer frente a los riesgos psico-sociales del personal municipal, petición que nunca ha sido atendida.