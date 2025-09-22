Vox Soria denuncia la falta de personal en el Ayuntamiento con ofertas fuera de plazo y más de 20 plazas sin convocar

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Vox Soria criticó este lunes la situación de “sobrecarga” de trabajo que sufren algunos departamentos municipales del Ayuntamiento de Soria por falta de personal, y afirmó que el retraso acumulado en las Ofertas de Empleo Público de años precedentes provoca que actualmente haya más de 20 plazas sin cubrir.

Según apuntó el partido a través de un comunicado, la falta de personal provoca que se generen largas colas en la oficina de registro municipal para trámites habituales como solicitudes del certificado de empadronamiento o abono de multas. “Habitualmente las colas en el salón de columnas del Ayuntamiento son interminables y los trabajadores de atención al público están hartos de la situación de sobrecarga de trabajo que arrastran desde hace tiempo”, indicó la edil de Vox, Sara López. “Las OPEs del año 23 y del 24 las aprobaron las dos fuera de plazo y la mayor parte de sus plazas están todavía sin ejecutar. Actualmente hay más de 20 plazas sin cubrir y lo están pagando no solo los trabajadores, sino también los vecinos”, informa Ical.

Asimismo, la concejal subrayó que, por lo general, las OPES deben aprobarse en el plazo de un mes desde la aprobación del presupuesto, pero las de los años 23 y 24 se aprobaron al final de sus respectivas anualidades alargando los procesos. "Además, y pese a la falta de diálogo con los sindicatos y con los grupos políticos, no ha habido agilidad a la hora de aprobar las bases e ir convocando las plazas porque el propio departamento de recursos humanos también necesita personal”.

También subrayó que el departamento está llevando a la vez los procesos de estabilización de empleo temporal obligatorios por la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad, y que eso ha supuesto más trabajo, pero, agregó, que era algo anunciado y que se debería haber tenido previsto. "Todo el trabajo del departamento en los últimos años se ha llevado con una absoluta falta de previsión, solo hay que ver lo contentos que están los sindicatos, -ironizó, para preguntar después cómo es posible que después de 20 años de mayorías absolutas socialistas se haya llegado a esto.

La concejal de Vox se ha referido también a otro de los cometidos pendientes del departamento como es la aprobación del Plan de Igualdad para el personal de la casa, y explicó que recientemente el Consejo de Cuentas de Castilla y León ha urgido al Ayuntamiento a aprobar su Plan de Igualdad interno.

En este aspecto, señaló que, en un informe recientemente presentado por este organismo, se ha evidenciado que el Consistorio soriano es el único de capital de provincia en Castilla y León que aún no cuenta con su plan aprobado.

“La ley que obliga a los Ayuntamientos como el de Soria a tener planes de igualdad es del año 2007, pero el incumplimiento es más flagrante desde el año 2020 cuando se regularon varios aspectos al respecto de estos planes. ¿Hace 18 años y esto tampoco lo tenían previsto? ¿Un Ayuntamiento socialista y que presume de igualdad y feminismo?, ironizó.

Sara López recordó también el paso de Alberto Lozano por el Ayuntamiento de Soria, y recordó que el equipo de Gobierno contrató “a dedo” al sindicalista de UGT para un puesto de libre designación que corresponde a Alcaldía y lo destinaron al departamento de personal.

Al respecto, agregó que lo hicieron a pesar de que se trata de un puesto que en la RPT es para asesorar al alcalde en la atracción de fondos europeos. "Luego resultó que su fichaje estrella para desatascar personal abandonó su cargo en menos de un año, con los sindicatos de la casa en pie de guerra y sin apenas avances: ni en la RPT, ni en los convenios de funcionarios, ni de laborales, ni en el Plan de Igualdad”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Vox, Fernando Castillo, destacó que el departamento de Urbanismo también sufre una importante sobrecarga de trabajo, y afirmó que le llegan quejas constantes del sector de la construcción porque se tarda mucho en dar las licencias. "No es algo puntual, es una situación que se viene alargando mucho en el tiempo, y no se pueden poner parches, las necesidades de este departamento se deberían haber previsto y solucionado con antelación”.

Fernando Castillo se refirió también a las quejas de los comerciantes sorianos adheridos a la campaña del Soria-Bonos por la tardanza que están sufriendo a la hora de cobrar los últimos pagos correspondientes a la edición de las pasadas navidades. “Los comerciantes dicen que este es el año que han tenido más retrasos en el pago de los Soria-Bonos. Los expedientes de muchos departamentos municipales podrían tramitarse mucho más ágilmente si las plantillas no estuvieran sobrecargadas. Como vemos, el problema de falta de personal es grave y está generando perjuicios a los ciudadanos: colas interminables, retrasos, impagos… Con el tiempo que llevan gobernando no tienen excusa para no haber sabido anticiparse a las necesidades de recursos humanos del Ayuntamiento”, concluyó.