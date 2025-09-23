Muñoz sobre los insultos a un concejal de la capital: "Uno lo puede hacer bien o mal pero ese no es el canal"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria se ha expresado este martes sobre los insultos que ha recibido un concejal de la ciudad a través de su teléfono móvil enviados por un trabajador municipal, al que se le ha suspendido de empleo y sueldo durante seis meses. En los mensajes el funcionario le llama "rojo de mierda" "ignorante" e "inútil", e incluso le envió simbología franquista.

El portavoz del equipo de gobierno, Javier Muñoz, ha señalado a preguntas de los informadores que la primera reflexión es que "evidentemente no es agradable. No solo como concejales. Como cualquier trabajador o como cualquier persona no es agradable que pueda recibir ese tipo de mensajes por desarrollar una actividad, ya sea profesional o política, o de cualquie otra índole".

A partir de ahí, Muñoz ha abundado que lo que hizo este Ayuntamiento fue poner por parte del concejal en conocimiento en el departamento correspondiente, se abre expediente y que sea la normativa quien ahora decida cuál es la repercusión o la responsabilidad que tiene cada uno en este sentido".

El también titular del departamento de Hacienda ha reiterado que "casi en lo personal no es agradable que alguien esté recibiendo en su móvil este tipo de comentarios o afirmaciones que desde luego ese no es el canal. El responsable político se lo hizo saber en un primer momento pero la situación no es muy agradable para todos los concejales que estamos aquí por desarrollar nuestro trabajo. Lo podemos hacer bien, mal o esto ya sabéis que ese según el cristal con el que se mire, pero nunca llegar a estos extremos".