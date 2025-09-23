El Ayuntamiento acepta un vial en la calle León para la conexión con Los Royales como pedían FOES y el PP

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria comienza a ser sensible a las peticiones de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES)... y también del PP. 24 horas después de la reunión entre el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, y los representantes del comité ejecutivo de la patronal soriana, a la cabeza su presidente, Santiago Aparicio, sobre la repercusión de las travesías en la trama urbana de la capital, el equipo de gobierno ya plantea cambios, que en cualquier caso serán a futuro, es decir, una vez finalices las obras que ejecuta el Ministerio del Transportes y Movilidad Sostenible.

Así lo ha hecho saber este martes la concejal de Servicios Locales, Ana Alegre, quien ha reconocido que en un futuro se prevén actuaciones para corregir circunstancias como las carencias de conexión con Los Royales.

En este sentido, Alegre ha explicado que la idea del equipo de gobierno es abrir un vial en la calle León para salir el tráfico hasta la rotonda de Copiso, esto es, habría que romper la mediana a esa altura para que quienes vengan del barrio de Los Royales no tengan que circular obligatoriamente hasta la rotonda de abajo en la avenida de Valladolid, sino establecer una dirección de salida de la ciudad.

La concejal ha reconocido que "ahora no lo podemos hacer" sino que es "un proyecto a futuro", que evidentemente tendría que figurar en los presupuestos para hacer frente a esta partida que sería "mucho dinero".

Alegre ha calificado la reunión entre el alcalde y FOES de "productiva" y que lo que se puso sobre la mesa fueron "mejoras para las travesías que se recogen, y hay cosas que se van a hacer".

Tras la reunión en la Casa Consistorial, solo el Ayuntamiento se expresó con un comunicado en el que dejaba la puerta abierta a atender algunas de las propuestas de FOES. Ningún responsable de la patronal soriana quiso hacer declaraciones, lo que se interpreta como un intento de no tensar más las relaciones con el Ayuntamiento.

ZONA DE BAJAS EMISIONES

La concejal también ha hablado de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que "no va a afectar a la zona peatonal". De momento ya existe un borrador que se plasmará en una ordenanza y el Ayuntamiento ya está comenzando a colocar las 32 cámaras de calle previstas".

En este sentido, la edil socialista ha dejado claro que "el que entre en la ZBE solo podrá hacerlo para aparcar en la zona azul o para residentes. Igual es que todo esto no lo estamos trasladando bien y poner cámaras parece que da miedo, pero es que toda esa zona es peatonal, por lo que no habrá repercusión".