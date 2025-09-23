Un 'censo' para distinguir la vendimia familiar de la explotación laboral

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Un 'censo' permitirá realizar la vendimia en familia sin que la Inspección de Trabajo pueda confundirla con el uso de trabajadores irregulares. Así se ha anunciado este martes después de que organizaciones agrarias trasladasen a la Subdelegación del Gobierno un problema. Las parcelas tradicionales familiares se suelen recoger entre los miembros de un mismo núcleo, pero una visita de la Inspección de Trabajo podría considerar que había personas empleadas en la labor sin dar de alta y sin contrato realizando una actividad agrícola.

La solución escogida pasa por avisar. A través del correo electrónico agricultura.soria@correo.gob.es se podrá comunicar que en determinadas fechas y parcelas se procederá a realizar una recogida de la uva para elaborar vino de consumo doméstico, no comercial. Con ello la Inspección de Trabajo ya estará informada de que se trata de una actividad tradicional y no de algo punible.

El Subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha presidido en la mañana de este martes una reunión de trabajo con representantes de las organizaciones profesionales agrarias ASAJA y UPA, acompañado por la Inspectora de Trabajo, Paloma Ibáñez, y Pedro Martín, responsable de la Unidad de Agricultura de la Subdelegación, con el propósito de abordar un problema de creciente gravedad: cómo compatibilizar la tradición milenaria del cultivo de la vid y la vendimia familiar con la exigencia legal de que las explotaciones económicas no utilicen trabajadores ilegales.

El encuentro se ha centrado en definir criterios técnicos y operativos con los que distinguir claramente entre la colaboración familiar en la vendimia sin ánimo comercial, y la contratación no declarada o uso irregular de mano de obra en explotaciones que sí producen para venta o mercado. En la reunión, todas las partes han manifestado tener clara la diferencia entre lo que significa que los familiares ayuden ocasionalmente, sin estar dados de alta en la Seguridad Social, y que se encubra una actividad económica ilícita que evade los derechos laborales y las obligaciones fiscales.

Como medida concreta, se ha habilitado un correo electrónico oficial: agricultura.soria@correo.gob.es, al que los propietarios de las parcelas podrán enviar una comunicación de que, en fechas determinadas, su explotación realizará vendimia con apoyo de familiares, sin ánimo de venta ni comercialización de uvas para mantener la tradición cultural de la vendimia. Esta vendimia tendrá que realizarse durante el fin de semana.

Este aviso servirá para dejar constancia previa con fines de transparencia, de modo que, si el fin de semana en cuestión la Inspección de Trabajo acude para verificar, se pueda comprobar que se trata efectivamente de vendimia tradicional y no de práctica comercial encubierta.

La inspección podría personarse esos días para comprobar sobre el terreno que la vendimia se ajusta a lo notificado. En caso de detectarse explotación laboral, contrato irregular, venta de uva o ánimo comercial, se abrirán los correspondientes expedientes sancionadores.

El subdelegado ha insistido en que “la vendimia forma parte de nuestra cultura, de nuestras costumbres familiares y comunitarias, pero no puede ser excusa para vulnerar derechos laborales ni para eludir las obligaciones con la Seguridad Social”, y ha señalado que la tradición y la legalidad deben caminar de la mano.

Igualmente, ha señalado que “este tipo de aviso previo al correo habilitado permitirá distinguir lo uno de lo otro. Permitirá la colaboración familiar sin ánimo comercial, siempre que sea ocasional, sin contraprestación económica, y sin formar parte de una explotación organizada con fines de venta”.

Se trata, ha dicho Latorre, “de proteger tanto la cultura vitivinícola tradicional como los derechos laborales y la legalidad. Se pretende que la vendimia sea un momento de orgullo, unión familiar y valoración del trabajo rural, pero con reglas claras que eviten abusos, explotación ilegal, competencia desleal y efectos perjudiciales para el sector”.

Desde las organizaciones profesionales agrarias se invita también a todos los propietarios de viñedos de la provincia a que realicen, si así lo consideran, vendimias tradicionales con familiares, pero se les pide que usen el correo habilitado para notificar esta situación. De esta manera, ayudarán a las administraciones a mantener viva la tradición con responsabilidad y justicia.