El Fetival de Las Ánimas de Soria mira a 2028 para lograr la Declaración de Interés Turístico Nacional

El Festival de Las Ánimas busca seguir creciendo y no encuentra su techo. Tras conseguir en 2023 la Declaración de Interés Turístico Regional por parte de la Junta «queremos solicitar en 2028 la declaración de interés nacional», tal y como apuntó este martes su director, Ernesto López. Para ello, hay que cumplir muchos pasos previos y montar toda la documentación requiere muchos requisitos, entre ellos, destacó, «el paso de cinco años entre una declaración y otra además de realizar actividades en otras provincias, tener la web en varios idiomas...».

El objetivo de la organización «es poner a Soria en el mapa con mucha más fuerza de cara a 2028 incrementando durante estos años la envergadura del festival y el número de actividades y personas implicadas que actúen como mecenas y cicerón para que las Ánimas logre esa declaración nacional», explicó López.

No en vano, la presencia de público crece cada año atrayendo a miles de visitantes durante el puente de Todos los Santos. La edición de 2024 registró un aumento del 18% en las visitas al portal oficial del festival logrando un 100% en la ocupación hotelera de toda la provincia y un impacto económico notable en el sector hostelero y comercial de la ciudad con más de 2 millones de euros de ingresos estimados durante la programación del festival. «Durante estos días se nos quedan pequeñas las plazas hoteleras y hay gente que, incluso, reserva en otras provincias», aseveró López que añadió: «Es una buena noticia que los hosteleros puedan desestacionalizar ingresos fuera del verano y puedan contar con picos como el que aportan Las Ánimas. Estamos contentos de formar parte de esta ecuación de crecimiento».

Este año el grueso del festival cae en fin de semana ya que el 31 de octubre, día del desfile, es viernes y el 1 de noviembre, jornada de la lectura, es sábado. Así, en previsión de que las cifras de público aumenten por esta circunstancia, «hemos incrementado hasta 2.000 espectadores el aforo del Espacio Ánimas para la lectura de la leyenda de Bécquer» de la noche del 1 de noviembre. El año pasado fueron 1.500 «quedándose más de 300 fuera». López recordó que «la única forma de acceder al recinto es adquirir una entrada, a un precio de 5 euros, a través de la web del festival».

Este año la actriz de doblaje Isabel Valls será la encargada de poner su voz a la leyenda ‘El Monte de las Ánimas’. Valls es la voz castellana de Bella Swan (Kristen Stewart), la protagonista de Crepúsculo. También es la voz doblada al castellano de Amanda Seyfried en Mamma Mia! o de Audrey Tautou en Amélie. Además, la Coral de Soria y sus voces blancas acompañarán este viaje sonoro con armonías que pondrán a los asistentes los vellos de punta cerrando la noche con el sobrecogedor Paso del Fuego, un ritual que pone broche final a una j0rnada que mezcla misterio, literatura y espectáculo.

Hay que recordar que el año pasado el desfile del 31 de octubre fue suspendido por los tres días de luto nacional decretados con motivo de la DANA que asoló la Comunidad Valenciana y otras partes del país. Por ello, este año, «regresamos con muchas ganas» incrementando, también, el número de participantes que pasa de los 250 de la edición de 2023 a los 400 que formarán parte en la comitiva de este año. Un desfile, además, continuó López, «en el que estrenaremos nuevos trajes ya que junto a los templarios desfilarán nobles de Castilla para dar visibilidad a los Doce Linajes de Soria» que acompañarán a la corte de Beatriz y Alonso.

La comitiva culminará en la plaza Mayor donde, como novedad, explicó López, «se quemará un ninot de 4 metros de altura que va a construir un escultor desde el día 24 al 26 de octubre y que quedará expuesto en esta localización hasta su quema el día 31 por la noche». Será una escultura efímera, realizada con papel fallero, «que recreará un árbol que portará la banda azul de Alonso y al que se prenderá fuego al culminar el desfile acompañados de la percusión, los lobos, los niños con candiles...».

López recordó que todas las personas que quieran participar en el desfile «deben apuntarse a través de la página web del festival desde donde se pondrán en contacto con los interesados indicándoles los lugares de ensayo y los horarios». El director del festival añadió, además, que «para el desfile contamos con participación de gente de fuera». De hecho, «ya contamos con la confirmación de grupos de recreación histórica que van a venir desde Monzón, Zaragoza o Logroño» que se sumarán «a todos los voluntarios» que participan en el desfile.

Este año, tras las obras, regresa como ubicación de las lecturas de terror las Ruinas de San Nicolás. «Tras un parón de dos años regresamos y seguiremos contando, junto a otras, con las voces de José Ángel Mayor, Lucas Caraba, Inés Andrés, Gema Pascual...».

Respecto al Escape Room, una de las actividades que ha captado el interés de centenares de personas logrando hasta 1.000 participantes en sesiones que se han prolongado durante tres meses en ediciones anteriores, este año «le hemos dado una vuelta» desapareciendo la actividad como se la conocía hasta ahora. En esta ocasión el evento se realizará los días 23, 24 y 25 de enero «y se ha diseñado un Escape Room que se celebrará en Soria por toda la ciudad. Los participantes se trasladarán a 1860 para intentar descubrir el autor o autores de diferentes asesinatos que se están produciendo.

Para ello contarán con un mapa, una app donde encontrarán la información que necesitan y un tiempo de 90 minutos para esclarecer el juego. Se pueden apuntar los mayores a partir de 14 años en grupos de cinco personas con un precio de 5 euros por jugador. Las entradas saldrán a la venta a partir del 15 de octubre. Con este nuevo escenario «damos un salto de nivel. Convertimos a Soria en localización de un juego que promete ser divertidísimo»..