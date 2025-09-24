El PP pide cambios en la rotonda hipódromo: menos peralte y cambiar el paso de cebra

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El proyecto de travesías y la nueva configuración de la ciudad sigue generando discrepancias. El equipo de Gobierno verbalizó el martes la posibilidad de introducir cambios con una nueva 'salida' en la calle León y el PP hoy reclama más modificaciones, en este caso, en la rotonda hipódromo que regula el paso entre la calle Almazán y Eduardo Saavedra. La portavoz popular reclama rebajar el peralte y cambiar la ubicación del paso de cebra para retirarlo de la salida de la rotonda y llevarlo más al centro de la calle Almazán.

La propuesta del PP para la zona, según explicó la portavoz Belén Izquierdo, consiste en "replantear" la seguridad de la rotonda. En primer lugar cambiando de ubicación el paso de cebra para llevar el paso hacia el centro de las calles. "Creemos que es una alternativa viable y sin mucho coste", remarcó apuntando que se trata de una zona de "mucha afluencia". La segunda propuesta ahondaría en rebajar el peralte de la rotonda "como se va a hacer en la calle Tejera". Izquierdo incide en que el problema viene del "diseño". "El que ha diseñado la de Tejera vive en Soria y esto lo ha diseñado gente que no ha pisado Soria o una o dos veces", lamentó.

Izquierdo volvió a apuntar hacia la "falta de planificación" del Ayuntamiento y "un alcalde más preocupado por las próximas elecciones que por el bienestar y los problemas de Soria".

Desde el PP apuntan que hay otras soluciones para agilizar la movilidad más allá de las rotondas y avanzó que se solicitará información sobre el número de colisiones por alcance que se han dado en Soria en los últimos tres meses. "Ayer hubo una en el San Andrés", aseguró.

Cuestionada por la posibilidad de un cambio en Avenida de Valladolid para dar una salida por la calle León, avanzado el martes por el Ayuntamiento, la portavoz popular insistió en que "no solo lo pedía el PP o FOES, también la Guardia Civil, bomberos o la Policía nacional". "Cuando todo el mundo defiende una cuestión igual es que estás equivocado y no pasa nada por rectificar, pero esperamos que no sea la última modificación", subrayó. Izquierdo no obstante, alertó sobre la financiación de ese cambio. "Entendía que iba a ser el Ayuntamiento cuando siempre se ha dicho que toda mejora se haría antes de recepcionar para que no costara dinero a los sorianos", recordó. "Entendemos que lo debe pagar el Ministerio", aseveró.