Heraldo-Diario de Soria

Micología

Estas son las nuevas setas que aparecerán en Soria próximamente

Se trata de unas reproducciones en poliespan encargadas por el Ayuntamiento a un artesano para potenciar el atractivo del micoturismo en la provincia

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El autor de l as piezas, Santiago González Tejedor, y la concejala de Turismo, Yolanda Santos, presentaron en el parque frente a Cristalerías Vinuesa las obras que próximamente se utilizarán para diversos fines vinculados a la divulgación del potencial mico turístico de Soria.

Esta y otras iniciativas como la senda micológica de Valonsadero son una iniciativa financiada por el Ministerio de Industria y Turismo dentro del Programa Experiencias de Turismo España, con fondos europeos Next Generation.

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

Las piezas son obras de Santiago González

Las piezas son obras de Santiago GonzálezMARIO TEJEDOR

Nuevas reproducciones de setas para potenciar el Micoturismo

tracking