Estas son las nuevas setas que aparecerán en Soria próximamente

El autor de l as piezas, Santiago González Tejedor, y la concejala de Turismo, Yolanda Santos, presentaron en el parque frente a Cristalerías Vinuesa las obras que próximamente se utilizarán para diversos fines vinculados a la divulgación del potencial mico turístico de Soria.

Esta y otras iniciativas como la senda micológica de Valonsadero son una iniciativa financiada por el Ministerio de Industria y Turismo dentro del Programa Experiencias de Turismo España, con fondos europeos Next Generation.