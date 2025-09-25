Mialdea da continuidad a su proyecto en la FSP de UGT Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Soria celebra esta tarde su congreso ordinario con el que la sección sindical ‘regularizará’ su situación. Salvo sorpresa mayúscula, Ignacio Mialdea se mantendrá al frente de una federación que asumió hace un año tras un congreso extraordinario que sirvió para poner punto y final al mandato de una gestora. Mialdea dará «continuidad» al equipo que asumió la dirección de la FSP con el objetivo principal de mantener los servicios públicos y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

El congreso se celebrará en el Centro Cultural Gaya Nuño de la capital a partir de las 17.00 horas. El congreso de FSP de UGT Soria se compone de 40 delegados que ha sido elegidos previamente en las diferentes secciones sindicales. Los delegados representan los diferentes ámbitos de actuación de la FPE como la Administración General del Estado, la administración local y la autonómica, sanidad, educación, enseñanza o servicios a la comunidad.

La FSP de UGT tuvo un 2024 ‘movido’ que se inició con la salida de Alberto Lozano rumbo al Ayuntamiento de Soria para ejercer labores de asesor en materia de Personal. En el mes de marzo se aprobó la formación de una gestora hasta la celebración de un congreso extraordinario. En septiembre del año pasado Ignacio Mialdea asumió la dirección de la Federación tras ese cónclave.

«Apostamos por un proyecto continuista», aseguró sindicalista explicando que buena parte de la nueva Ejecutiva contará con los nombres que han estado en la dirección de la federación este último año. Se trata, según recordó Mialdea, de la federación más importante «tanto por el número de afiliados como por el número de representantes».

Aunque hoy se darán más detalles del proyecto que pretende desarrollar la nueva ejecutiva de la FSP, Mialdea avanzó que uno de los principales aspectos que guiarán a la federación será «la defensa de una Sanidad 100% pública» y que se opondrán a cualquier intento de privatizar servicios. De la misma forma, velarán por el cumplimiento de los acuerdos nacidos del Diálogo Social y tendrán el foco puesto en la cobertura total de las plazas públicas.

Aunque la parte de administración local es solo una de las que debe abordar la FSP, la especial situación generada en el Ayuntamiento de Soria, en el que los representantes laborales que se presentaron por UGT abandonaron el sindicado, ‘exige’ también una mirada especial. «Nosotros siempre hemos dicho y mantenemos que estamos abiertos al diálogo con todos los colectivos, así ha sido y así será». Mialdea tampoco quiso extenderse más allá en esa situación ya que «para la UGT todos los sectores son importantes y siempre hemos estado apoyando sus reivindicaciones».