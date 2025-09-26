Soria Ya se suma a la manifestación del 5 de octubre en Madrid para "salvar el mundo rural"
Más de 400 plataformas y organizaciones se unen para reclamar medidas que frenen el deterioro del medio rural
La plataforma ciudadana Soria Ya participará en la manifestación del domingo 5 de octubre en Madrid bajo el lema 'Salvemos el mundo rural agredido' junto a más de 400 plataformas y organizaciones de todo el país que trasladarán a la capital las reivindicaciones de los territorios de la España vaciada.
En la rueda de prensa de este viernes para presentar dicha convocatoria, la procuradora en las Cortes de Castilla y León Vanessa García ha recordado que estas plataformas representan al 70% del territorio de España, cuyos habitantes son "los eternos olvidados", informa Europa Press.
Soria Ya ha explicado que 'La Revuelta de la España vaciada' del 31 de marzo de 2019 logró visibilizar la despoblación y el desequilibrio territorial, para situar el problema en la agenda de todas las formaciones políticas.
Entonces, se exigió reequilibrio territorial y un cambio en las políticas públicas en provincias despobladas, objetivos que siguen vigentes. La plataforma ha advertido de que la situación "ha empeorado manifiestamente". Considera que, a la falta de avances, se suma una agresión directa a los territorios rurales.
Entre las principales problemáticas, Soria Ya ha señalado las carencias en sanidad, falta de oportunidades y exportación de talento, déficits en infraestructuras y transporte público, problemas de conectividad, crisis del sector primario, políticas antiincendios obsoletas e insuficientes, implantación de renovables sin retorno económico para el territorio y contaminación de acuíferos.
Además, ha subrayado la urgencia de aplicar una fiscalidad diferenciada en territorios despoblados como Soria para compensar los sobrecostes estructurales y hacer viable la actividad económica y el empleo.
Para facilitar la asistencia, Soria Ya fletará un autobús con salida a las 8.00 horas desde la avenida Duques de Soria, con paradas en Almazán (gasolinera frente a Eroski) y Medinaceli (Plaza del Ayuntamiento). El regreso está previsto a las 16.00 horas. El billete cuesta 10 euros y se pondrá a la venta mañana sábado de 11.00 a 14.00 horas en la mesa informativa de la plaza de Herradores. Además, el lunes 29 podrán adquirirse en la sede de Soria Ya (calle Mayor, 17) de 8.00 a 14.00.
La marcha arrancará a las 12.00 horas desde Atocha (Plaza del Emperador Carlos V) y concluirá en la plaza de Cibeles.