Rescate de una ciclista herida en el Cañón del Río Lobos

Los servicios de emergencia han rescatado este viernes a una ciclista herida en el Cañón del Río Lobos. Aunque en un principio la víctima no estaba grave, la evacuación tuvo su intríngulis. Debido a la zona en la que se produjo la caída, hubo que portear a pie durante dos kilómetros la camilla con la afectada en medio de los espectaculares paisajes de este espacio natural.

El aviso al 112 indicaba que una mujer se había caído de la bicicleta y había resultado herida en un tobillo. Hasta la zona se dirigieron cuatro bomberos de la Diputación de Soria correspondientes al parque de La Ribera, Guardia Civil y sanitarios de Sacyl para atenderla, partiendo desde el Puente de los Siete Ojos en la SO-934.

Una vez recibió las primeras atenciones y fue situada en la camilla, los bomberos la portearon hasta la zona en la que ya podía hacerse uso de vehículos, escoltados por el resto de servicios de emergencia. Finalmente fue trasladada al centro de salud de San Leonardo de Yagüe, en principio con pronóstico leve.