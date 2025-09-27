Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Esta tarde llega a Soria la emoción de los recortadores en un concurso único. A partir de las 17.00 horas, doce especialistas y cuatro novillos en una tarde que promete ser emocionante.

La emoción de los recortadores llega esta tarde a Soria en un concurso de recortadores que promete ser apasionante y único.

Doce especialistas en recortes, quiebros y saltos frente a cuatro novillos de Campo Bravo Alcarreño para un espectáculo que reúne emoción y riesgo. Los sorianos, Víctor Vela, Pablo Blanco, “Luispe” y Adrián Rodrigo, se enfrentarán a ocho recortadores nacionales que han destacado por sus triunfos durante la temporada taurina.

Frente a ello, cuatro novillos de gran volumen y trapío de Campo Bravo Alcarreño que pondrán el riesgo y la adrenalina a la tarde. Soria se convierte en uno de los bastiones del festejo popular con este importante festejo. Las entradas están a la venta con precios populares en las taquillas de la plaza de toros y en la página web www.tauroemocion.es