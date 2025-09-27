Soria llena las jornadas sobre patrimonio ausente de una tierra que «tiene heridas abiertas»

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El patrimonio ausente de Soria volvió este viernes al Centro Cultural Gaya Nuño al menos en el plano académico. El salón de actos se llenó para escuchar las conferencias de Elías Terés, exdirector del Museo Numantino, sobre las pinturas de San Baudelio; y de Raquel Liceras, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, acerca de las piezas halladas en Numancia y trasladadas a Alemania. Todo ello, bajo el paraguas de Nostra et Mundi, un programa impulsado por la Fundación de Castilla y León.

Una cita que «más allá de la dimensión académica y cultural es una llamada a la memoria» ante una «Soria con heridas abiertas» en materia de patrimonio, según apuntó en la presentación la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo. Y es que las pinturas arrancadas de San Baudelio son más que arte, «un símbolo de lo que hemos perdido, pero también de lo que recordamos». La ilusión, «proyectarlo ese patrimonio hacia el futuro».

Como miembro del Patronato de la Fundación Castilla y León «y soriana», la procuradora Vanessa García abogó por mantener viva la memoria de un «patrimonio disperso, que aunque ya no está en el lugar de origen sigue perteneciéndonos» y recordó el «impacto» incluso nacional que supuso la salida de las pinturas de San Baudelio.

Desde el proyecto Nostra et Mundi María José Martínez Ruiz dejó datos impactantes, como el hecho de que el catálogo de bienes ‘expatriados’ sume ya 350 referencias en Castilla y León. También tuvo palabras para recordar que precisamente Gaya Nuño fue una de las primeras voces que trabajó este ámbito para documentar piezas que salieron de España. Respecto a las conferencias, destacó que las pinturas de San Baudelio son «uno de los casos fundamentales de despojos artísticos de nuestro país».

A continuación Terés y Liceras desgranaron detalles, curiosidades y episodios aún dolorosos de cómo las pinturas mozárabes y piezas celtíberas salieron de España en una época de ‘redescubrimientos’, y cómo aún hoy el vacío se siente en tierras de Soria.