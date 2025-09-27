Complicado rescate de una mujer herida en una vía ferrata de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León auxilió a una mujer de 36 años que resultó herida con una fractura abierta en un tobillo tras producirse una caída en la vía ferrata de Espeja de San Marcelino (Soria), según informaron los Bomberos de la Diputación de Soria, que también intervinieron en el rescate. Tras ser estabilizada, la mujer herida fue evacuada en helicóptero.

La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada a las 12.34 horas que solicitaba asistencia para la mujer, que se lesionó en un pie tras sufrir una caída en el denominado ‘Paso Joan’ de la vía ferrata. Señalan que se encuentra en una zona de difícil acceso por tierra.

El gestor del 1-1-2 envió una ambulancia de soporte vital básico y se comunicó también al Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente, localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermero, hacia la zona. Asimismo, el 1-1-2 dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Soria y a los Bomberos de El Burgo de Osma, dependientes de la Diputación, que se movilizó con tres efectivos y dos auxiliares en un vehículo ligero y uno pesado.

Ya en el lugar del incidente, el helicóptero descendió mediante grúa a los rescatadores, quienes encuentran a la mujer herida junto con otras tres personas. Tras una primera cura y valoración de la lesión por parte del rescatador enfermero se le realizó un porteo hasta una zona más despejada para poder efectuar la extracción de la mujer herida por aire. El porteo se hizo con la colaboración de los bomberos de El Burgo de Osma y el empleo de su tablero espinal, informa Ical.

Una vez izada a bordo la escaladora, mediante triángulo de evacuación, el helicóptero voló hasta San Leonardo de Yagüe, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias recogió a la herida para su traslado al Hospital de Soria.