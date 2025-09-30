Heraldo-Diario de Soria

De pesca en el Duero: el Campano chico ya tiene ganadores

Éxito de asistencia en la competición del Campano Soriano

La prueba se celebró el pasado fin de semana con éxito de participación.

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

La prueba fue organizada por el club Campano Soriano, con la colaboración del Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial. El vencedor de esta edición fue Iván Salas, gracias a una captura de 470 gramos.

