El Camino por Soria contra el Cáncer llega el 26 de octubre, con donativo de 10 euros

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Uno de los actos más multitudinarios en Soria, por una causa social que afecta a centenares de personas, desembarca en el calendario ya como una cita asentada. Se trata del Camino por Soria contra el Cáncer, que llega a su decimotercera edición avalado por la presencia en citas anteriores por miles de sorianos, concienciados de la importancia de aportar fondos cuyo destino es la investigación de la enfermedad. El Camino se celebrará el 26 de octubre y el público puede participar con un donativo de 10 euros, donativo que da derecho a la camiseta y al boleto para participar en el sorteo posterior de artículos de los patrocinadores. Una caminata de cuatro kilómetros por la ciudad y las márgenes por una buena causa.

El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Soria, Jesús Aguarón, acompañado del concejal de Deportes, Manuel Salvador, y miembros de la entidad, presentó la iniciativa, «muy necesaria que se mantenga a lo largo de los años». Las inscripciones pueden realizarse en el local de la Cuadrilla de San Esteban (en Duques de Soria) y en el local interior de El Collado 17. De lunes a viernes, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 19.30 horas (sábados en horario de mañana). La venta comienza el 6 de octubre.

En principio, las inscripciones se formalizarán hasta el 24 de octubre, si bien hecho están abiertas hasta el mismo día de la marcha. Esta discurrirá desde Mariano Granados en dirección a la calle Caballeros para llegar al Espino y de ahí a la bajada al Duero por el camino que bordea del cerro de los Moros. El camino prosigue por las márgenes, con vuelta a Granados por el casco viejo. El recorrido, que trasciende lo deportivo, podrá realizarse corriendo o andando. Por motivos de seguridad, no está permitido asistir con patines, patinetes o bicicletas.

Cada año se diagnostican en Soria unos 700 casos de cáncer, sin embargo la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia atiende anualmente a más de 400 usuarios. Un desequilibrio entre las personas a las que potencialmente puede prestar servicio y a las que efectivamente lo hace, que llama la atención a los miembros de la asociación. Por eso realizaron un llamamiento para que las personas enfermas se acerquen hasta ella y conozcan sus servicios. Tienen carácter gratuito y no hace falta ser socio.

Precisamente el Camino por Soria contra el Cáncer tiene entre sus finalidades dar también visibilidad a la asociación. Es «una puerta a la que llamar» en caso de ser necesario y el usuario «va a encontrar ayuda con todo lo que esté en nuestra mano», explicó el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Soria, Jesús Aguarón. Entre otros servicios, la entidad dispone de una trabajadora social, cuya labor «ha crecido muchísimo» y constituye «un porcentaje importante» de las actuaciones. «Lo primero es el enfermo y su entorno», señaló.

La finalidad más inmediata de la marcha que el año pasado rondó una asistencia de 6.200 personas es allegar fondos para la investigación, la «mejor arma que tenemos para mejorar la supervivencia» de los pacientes y también de mejorar los tratamientos.