La resolución policial de los delitos en la ciudad de Soria alcanza el 36%

La resolución policial de los delitos en la capital soriana alcanza el 36%. Así lo ha asegurado este miércoles el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, durante la celebración en el Palacio de la Audiencia del día del patrón de la Policía Nacional, el Santo Ángel de la Guarda.

Latorre ha explicado que esta resolución, además, sucede tras un alza de los delitos, según los datos del Índice de Criminalidad, aunque ha defendido que "Soria es una ciudad segura, y esa es la percepción ciudadana a pesar del incremento de los delitos cibernéticos". Un total de 163 policías prestan servicio en la capital soriana, lo que representa un 90% del total de la plantilla de la RPT.

El subdelegado ha anunciado que este mes se jubilará el comisario principal de la Comisaría de Policía de Soria, Francisco Moñux, después de tres años de estancia en la ciudad y 45 años de servicio, ha querido reconocer su "servicio al país en múltiples facetas" y le ha agradecido su labor.

Moñux ha destacado que la resolución policial en ciberdelincuencia es del 36% y de casi el 40% en delitos de lesiones o contra las personas. Su espina clavada ha sido no ser jefe superior de Castilla y León, ha señalado bromeando. Ha pedido perdón "si para algunas personas no he estado a la altura de las expectativas" y ha pedido "el mismo cariño para el comisario que me sustituya".

Entre los delitos cibernéticos lo más comunes son "los cargos no autorizados y las estafas de compras por internet. Muchas veces son estafas en las que la gente compra y tarde en llegar lo comprado y se denuncia". El seguimiento de estos delitos son complicados porque hay que hacer "comisiones rogatorias a otros países. Muchas veces van a China y dada la pequeña cantidad son muy difíciles de resolver".

Ángel Esparza y Francisco Moñuz, subdelegado de Defensa y comisario principal.MONTESEGUROFOTO

El comisario ha destacado que "Soria es la cuarta capital de España con menos índice de delincuencia, solo por detrás de Ávila, Lugo, y Palencia, y está 10 puntos por debajo de la media nacional".

Un total de 14 miembros de distintos cuerpos policiales han sido condecorados por distintas actuaciones este año. La orden al Mérito Policial ha recaído en dos personas: el coronel Ángel Esparza, subdelegado de Defensa, y el inspector de la Policía Local, José María Martínez Guerrero.