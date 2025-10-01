La Mejor hamburguesa de Castilla y León puede ser de Soria y estos son sus ingredientes

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La Mejor hamburguesa de Castilla y León puede ser de Soria. Un establecimiento de la capital pugnará con otras tres carnicerías de la Comunidad en un concurso que tendrá lugar este domingo 5 de octubre, del que saldrá el ganador. Un año más la Asociación Soriana de Carniceros (Asocar) como miembro de la Federación Regional de Carniceros de Castilla y León, estará presente en la final de la XIII Edición del Concurso Mejor hamburguesa de Castilla y León. Este evento que forma parte de la tradición anual del gremio, reunirá a los mejores carniceros profesionales de la región, quienes competirán por el codiciado galardón.

Será Carnicería Hernández Martínez la que representará a la provincia de Soria compitiendo en la final con las propuestas de las provincias de Salamanca, Palencia y Burgos. De lograrlo, sería la tercera vez que esta carnicería soriana se alzara con el premio.

Según explica FOES -en la que está integrada Asocar- todos los participantes deberán exhibir en sus puestos una versión de exposición en la carnicería en crudo sin adornos o complementos y otra cocinada de presentación libre, permitiendo al jurado catar y valorar cada una de las propuestas en aspectos como trazabilidad, calidad, alérgenos, sabor, color, olor, textura, originalidad, presentación y aplicación comercial.

Carlos Hernández, propietario de la carnicería soriana, tratará de revalidar por tercera vez el reconocimiento de Mejor Hamburguesa de Castilla y León con el que se alzó ya en 2021 y en 2024. El concurso tendrá lugar en Palencia.

Carlos Hernández.HDS

La creación culinaria que presentará el carnicero soriano tiene el sugerente nombre de 'Eat the rich' y estos son sus ingredientes:

Secreto de cerdo

Mantequilla

Morcilla de Burgos

Manzana rallada

Espinaca baby

Aros de cebolla en tempura

Beicon crujiente

Queso de fondue en panecillo brioche

Este certamen que se celebra alternativamente y de forma anual en una de las provincias integradas en el gremio regional, no solo busca premiar la creatividad y calidad en la elaboración de hamburguesas, sino también poner en valor la importancia de la carne en una alimentación equilibrada y nutritiva.

Los profesionales del gremio, con su amplio conocimiento del producto, se dedican a informar sobre las propiedades de la carne y su correcta elección según el uso culinario y las necesidades nutricionales.

El ganador regional de esta edición tendrá el derecho de exhibir en su establecimiento la mención de Mejor hamburguesa de Castilla y León, reconociendo su excelencia en la gastronomía regional.

Carnicería Hernández Martínez da un año más continuidad a la participación en el certamen de la Asociación Soriana de Carniceros (Asocar), que considera importante la promoción del trabajo de sus artesanos carniceros, así como el impulso a la magnífica materia prima que se cría y comercializa en Soria y en Castilla y León.

Desde su creación, en 1984, Asocar pertenece a la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y es miembro, además, de la Federación Regional de Carniceros de Castilla y León y de la nacional, CEDECARNE.