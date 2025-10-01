Heraldo-Diario de Soria

La Mejor hamburguesa de Castilla y León puede ser de Soria y estos son sus ingredientes

Carnicería Hernández Martínez compite con otras tres de la Comunidad en busca del galardón, que ya ha conseguido en dos ocasiones

Hamburguesa que entra en concurso por Soria.

Hamburguesa que entra en concurso por Soria.HDS

Publicado por
Pilar Pérez Soler
Soria

Creado:

Actualizado:

La Mejor hamburguesa de Castilla y León puede ser de Soria. Un establecimiento de la capital pugnará con otras tres carnicerías de la Comunidad en un concurso que tendrá lugar este domingo 5 de octubre, del que saldrá el ganador. Un año más la Asociación Soriana de Carniceros (Asocar) como miembro de la Federación Regional de Carniceros de Castilla y León, estará presente en la final de la XIII Edición del Concurso Mejor hamburguesa de Castilla y León. Este evento que forma parte de la tradición anual del gremio, reunirá a los mejores carniceros profesionales de la región, quienes competirán por el codiciado galardón.

Será Carnicería Hernández Martínez la que representará a la provincia de Soria compitiendo en la final con las propuestas de las provincias de Salamanca, Palencia y Burgos. De lograrlo, sería la tercera vez que esta carnicería soriana se alzara con el premio.

Según explica FOES -en la que está integrada Asocar- todos los participantes deberán exhibir en sus puestos una versión de exposición en la carnicería en crudo sin adornos o complementos y otra cocinada de presentación libre, permitiendo al jurado catar y valorar cada una de las propuestas en aspectos como trazabilidad, calidad, alérgenos, sabor, color, olor, textura, originalidad, presentación y aplicación comercial.

Carlos Hernández, propietario de la carnicería soriana, tratará de revalidar por tercera vez el reconocimiento de Mejor Hamburguesa de Castilla y León con el que se alzó ya en 2021 y en 2024. El concurso tendrá lugar en Palencia.

Carlos Hernández.

Carlos Hernández.HDS

La creación culinaria que presentará el carnicero soriano tiene el sugerente nombre de 'Eat the rich' y estos son sus ingredientes:

  • Secreto de cerdo
  • Mantequilla
  • Morcilla de Burgos
  • Manzana rallada
  • Espinaca baby
  • Aros de cebolla en tempura 
  • Beicon crujiente   
  • Queso de fondue en panecillo brioche 

Este certamen que se celebra alternativamente y de forma anual en una de las provincias integradas en el gremio regional, no solo busca premiar la creatividad y calidad en la elaboración de hamburguesas, sino también poner en valor la importancia de la carne en una alimentación equilibrada y nutritiva.

Los profesionales del gremio, con su amplio conocimiento del producto, se dedican a informar sobre las propiedades de la carne y su correcta elección según el uso culinario y las necesidades nutricionales.

El ganador regional de esta edición tendrá el derecho de exhibir en su establecimiento la mención de Mejor hamburguesa de Castilla y León, reconociendo su excelencia en la gastronomía regional.

Carnicería Hernández Martínez da un año más continuidad a la participación en el certamen de la Asociación Soriana de Carniceros (Asocar), que considera importante la promoción del trabajo de sus artesanos carniceros, así como el impulso a la magnífica materia prima que se cría y comercializa en Soria y en Castilla y León.

Desde su creación, en 1984, Asocar pertenece a la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y es miembro, además, de la Federación Regional de Carniceros de Castilla y León y de la nacional, CEDECARNE.

tracking