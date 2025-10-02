El Ministerio de Defensa lanza el centro de datos Numant-ia en Soria con la adjudicación del estudio geotécnico

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Numant-ia, el Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas, del Ministerio de Defensa, avanza en su tramitación. El Ministerio ha adjudicado el estudio topográfico y geotécnico de la parcela en Valcorba donde se ubicará la instalación. Se trata de los 37.000 metros cuadrados en el polígono que fueron cedidos por el pleno recientemente.

El Ministerio lanza así Numant-ia con un elemento necesario para desarrollar el proyecto de ejecución. La empresa adjudicataria, Geotecnia y Geología Aplicada, tendrá un mes para desarrollar el estudio y presentar sus conclusiones. El presupuesto de adjudicación es de 17.000 euros.

Para principios de 2028 está prevista la puesta en marcha de la nueva instalación estatal de referencia en Soria. Una institución que ahonda en la relación de Soria con la tecnología, después de haber sido elegida para trasladar los servidores y servicios de la Seguridad Social, que ya construye en la zona de Los Royales su Centro de Proceso de Datos.

Numant-ia es un proyecto de primer nivel y clave para la seguridad y la defensa, nacional que dará a luz una nube privada e independiente de datos que ofrecerá el respaldo y la resiliencia necesaria en la era de la inteligencia artificial. La inversión estimada por parte del Ministerio asciende a 70 millones de euros, con la previsión de crear una veintena de puestos de trabajo especializados. La institución funcionará 24 horas al día y 365 días al año y podrá movilizar hasta 100 empleos directos e indirectos.

Numant-ia se suma a las entidades estatales de referencia del Estado en Soria, junto al Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social y el Centro Nacional de Fotografía en el edificio del antiguo Banco de España.