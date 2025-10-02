Heraldo-Diario de Soria

Todas las fotos de la comparsa de gigantes y cabezudos en las fiestas de San Saturio

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos celebra su primera salida en San Saturio, haciendo disfrutar a los más pequeños

Sale la comparsa en fiestas de San Saturio.

Sale la comparsa en fiestas de San Saturio.MonteseguroFoto

Gonzalo Monteseguro
Soria

Cientos de sorianos se han dado cita esta tarde en el centro de la ciudad para disfrutar del desfile de gigantes y cabezudos. Los niños han sido los grandes protagonistas, riendo y corriendo mientras intentaban escapar de los incansables cabezudos, que los perseguían al son alegre del grupo de gaiteros.

Sale la comparsa en fiestas de San Saturio.

Sale la comparsa en fiestas de San Saturio.MonteseguroFoto

